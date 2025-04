Sánchez da largas a la petición de Mazón de una reunión «urgente» para hablar de la reconstrucción

No hay prisa para responder a Carlos Mazón en el Gobierno. El presiente de la Generalitat valenciana remitió el pasado 9 de abril una ... carta a Pedro Sánchez en la que le solicita una reunión «urgente» en el Palau y le propone crear una comisión mixta para actuar «con una sola voluntad y una sola voz» en el proceso de reconstrucción que aún queda por delante tras la devastadora dana del 29 de octubre, en la que fallecieron 228 personas. El Ejecutivo, que asegura no haber tenido constancia de la misiva hasta este mismo lunes, sostiene que será atendida y respondida pero las posibilidades de un acercamiento son escasas.

En su escrito a Sánchez, dado a conocer este domingo por 'Las Provincias', Mazón esgrime que, después de que el pasado 21 de marzo su Gobierno presentara ante la sociedad valenciana el «diagnóstico del conjunto de afecciones personales y materiales producidas por la dana», ha llegado la hora de redactar el plan marco para la recuperación económica y social, y que, por lo tanto, sería el momento «más adecuado y oportuno» para «poner en común» todos los esfuerzos dedicados a «devolver la normalidad y la esperanza» a la ciudadanía. «A nuestros compatriotas», dice en un lenguaje épico.

El ejercicio de mano tendida y respeto protocolario llega, sin embargo, después de semanas de tensión entre administraciones y de alusiones desdeñosas del presidente valenciano, cuestionado incluso en las filas del PP, contra el presidente del Gobierno. «Este ni está ni viene ni aparece. Y yo le voy a invitar a venir para que cumpla con la reconstrucción. Le voy a obligar... Bueno, obligarle no podré, pero proponérselo sí. Para que venga a contribuir a una de las tierras más abandonadas por el Gobierno de España», se jactó hace tres semanas en un acto de su formación en Alicante.

Este mismo lunes, Alberto Núñez Feijóo también cargó con dureza contra el Ejecutivo. El líder de la oposición reconoció no estar al corriente de la carta de Mazón a Sánchez pero acto seguido argumentó que lo que sí sabe es que el Gobierno no ha sufragado «ni un euro» para hacer frente a los daños producidos por la dana. «Todos los institutos, los centros de primaria, los centros sociales, las infraestructuras, las carreteras... la aportación ha sido cero euros. Comprenderá que así no se puede considerar un Gobierno responsable», recriminó.

«Nerviosismo»

La afirmación del presidente del PP fue replicada 'ipso facto' por la Moncloa. «Hoy lunes, 14 de abril-, las cantidades abonadas por el Gobierno de España en beneficio de los afectados por la dana de octubre superan los 5.000 millones de euros, en concreto, alcanzan 5.006 millones», detalló en un comunicado, en el que se desglosa lo abonado por el Consorcio de Compensación de Seguros (2.700 millones), lo destinado a la reparación de bienes y servicios municipales (1.750 millones), a la reposición de redes de agua y saneamiento (500 millones) o las ayudas y reconstrucciones de fincas agrícolas y ganaderas (440 millones).

En este clima, el Gobierno duda de las buenas intenciones del Mazón, cuya dimisión llevan meses exigiendo los socialistas. Fuentes gubernamentales achacaron tanto su gesto como las palabras de Feijóo al «nerviosismo» por las declaraciones de la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, ante el juzgado de Catarroja (Valencia) que instruye la causa abierta sobre la riada. Entre otras cosas, Bernabé aseguró que ofreció la intervención de la Unidad Militar de Emergencias (UME) ocho horas antes de que se lanzara la tardía alerta a los móviles. Pero también apuntó que ella se enteró de lo que estaba ocurriendo en el barranco del Poyo -cuyo desbordamiento causó la mayor parte de la tragedia- por una llamada de auxilio de la alcaldesa de Paiporta, Maribel Albalat, a las 19.05 h, y no por la Confederación Hidrográfica del Júcar, dependiente del Ministerio para la Transición Egológica.

En la Moncloa, acusan al presidente valenciano de intentar diluir sus responsabilidades y recuerdan que ya existe una comisión mixta para la reconstrucción. «Si quiere -ironizan- la reunimos al completo y hacemos una foto». En una línea similar, la ministra de Ciencia y líder de la oposición valenciana, Diana Morant, calificó de «nueva ocurrencia» y «maniobra de distracción» la carta a Sánchez. «¿Cuántas comisiones, como por ejemplo la que ha creado el Gobierno de España, donde está el vicepresidente de Reconstrucción (Francisco José Gan Pampols), se tienen que generar?», insistió Morant.