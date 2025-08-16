El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Sánchez este sábado durante la videoconferencia. Moncloa

Sánchez interrumpirá sus vacaciones para visitar mañana las zonas afectadas por los incendios

El presidente del Gobierno se desplazará Ourense y León tras presidir este sábado por videoconferencia el comité de coordinación del plan estatal de emergencias

María Eugenia Alonso

María Eugenia Alonso

Madrid

Sábado, 16 de agosto 2025, 12:16

Pedro Sánchez interrumpirá sus vacaciones en Lanzarote para visitar este domingo las zonas más afectadas por la devastadora ola de incendios que arrasa decenas de ... miles de hectáreas y que está teniendo su réplica, igual de intensa, en el tablero político. El presidente del Gobierno se desplazará hasta Ourense y León tras presidir esta misma mañana por videoconferencia el Comité Estatal de Coordinación y Dirección del Plan estatal de Emergencias y después de telefonear ayer a los presidentes de Galicia, Extremadura y Castilla y León; Alfonso Rueda, María Guardiola y Alfonso Fernández Mañueco, respectivamente, para interesarse por la situación crítica de esas comunidades. Ya sobre el terreno, mantendrá diferentes encuentros con los responsables de los dispositivos de emergencias y de coordinación, avanzan fuentes gubernamentales.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los vecinos de Palacios del Sil contra Feijóo y Mañueco: «Valientes, id ahora a la Valduerna»
  2. 2 Sofocan un incendio a un kilómetro del centro comercial Río Shopping
  3. 3

    Corneada una mujer en la zona pélvica durante la primera capea de Peñafiel
  4. 4

    Herido grave un ganadero durante el encierro de Tudela de Duero
  5. 5

    Encuentran sin vida al vecino desaparecido hace una semana en Camporredondo
  6. 6 El Payo y Cerezal de Puertas evacuados por los incendios de Salamanca
  7. 7 Listado completo de los incendios activos en Castilla y León este sábado
  8. 8

    «No teníamos pensado comprar una casa, pero vimos el anuncio y en una semana era nuestra»
  9. 9 Búscate en nuestras cien fotos de la grada del Real Valladolid-Ceuta
  10. 10

    Muere el conductor de un camión en un accidente de cinco vehículos en la A-601

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Sánchez interrumpirá sus vacaciones para visitar mañana las zonas afectadas por los incendios

Sánchez interrumpirá sus vacaciones para visitar mañana las zonas afectadas por los incendios