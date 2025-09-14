Sánchez anuncia que sacará 53.000 viviendas del alquiler temporal para que pasen a alquiler permanente

Pedro Sánchez sigue tirando de anuncios para marcar la agenda en el inicio del curso político y recuperar la moral del partido tras el varapalo ... del 'caso Cerdán', que hizo tambalear la legislatura el pasado junio. El presidente del Gobierno ha anunciado hoy en el acto de lanzamiento de la candidatura de María Jesús Montero a la Junta de Andalucía que el Ejecutivo obligará este lunes a sacar del alquiler temporal 53.000 viviendas que tendrán que pasar al mercado de alquiler permanente. «Eso es gobernar para la gente», ha presumido.

Desde el 1 de julio, los arrendadores de viviendas turísticas, de temporada o de habitaciones tienen que obtener un Número de Registro Único de Alquiler (NRUA) para poder anunciar sus propiedades en plataformas digitales. Según Sánchez, tras analizar los datos recibidos se han detectado irregularidades que permitirán retirar, solo en la provincia de Málaga, unas 6.000 viviendas del alquiler de temporada (y 16.740 en Andalucía) para que, en teoría, «pasen a ser alquileres constantes para la gente joven y familias»; algo que, en todo caso, dependerá del arrendatario.

La vivienda es en estos momentos uno de los principales problemas de la sociedad española y su primera preocupación, según el CIS. El pasado miércoles, en la sesión de control al Gobierno, el portavoz de ERC, Gabriel Rufián advirtió a Sánchez de que es lo que puede hacer que la izquierda se hunda frente al PP y Vox. «Le escuché hace poco decir que esta legislatura era la legislatura de la vivienda. Pues no se nota -recriminó-. Lo que le pido a este Gobierno es que las casas dejen de ser especulación».

Las palabras de Rufián cayeron mal en el Ejecutivo, que reconoce una dificultad para poder ofrecer una solución que enfríe el mercado en el corto plazo. Pero en el contexto de la precampaña electoral de Andalucía, que caldeará el ambiente en el conjunto del país, tanto Sánchez como Montero trataron de lanzar el mensaje de que no están de brazos cruzados. La vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero -que no solo no despega electoralmente sino que está viendo cómo las fuerzas a su izquierda crecen a costa del PSOE- fue, de hecho, más allá que el presidente. «Claro que vamos a intervenir en los precios de la vivienda -ha dicho- porque la vivienda no es un bien especulativo sino un derecho»