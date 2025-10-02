El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El periodismo asume las nuevas narrativas y avances tecnológicos sin perder la brújula de la verdad
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, este jueves en Copenhague, donde participó en una reunión de la Comunidad Política Europea Reuters

Sánchez amaga con acciones legales contra Israel por la flotilla entre críticas de sus socios

El presidente garantiza la protección diplomática de los activistas y obvia los reproches por la contención de la fragata 'Furor' que los asistía

Paula De las Heras

Paula De las Heras

Madrid

Jueves, 2 de octubre 2025, 20:08

Comenta

La flotilla Global Sumud ha puesto a Pedro Sánchez en una posición delicada. El presidente del Gobierno -que desde el inicio del nuevo curso ... político ha encontrado en su crítica activa contra la actuación de Israel en Gaza un elemento de conexión con la sociedad y un instrumento útil para la reactivación del electorado progresista- ve ahora cómo sus socios en el Ejecutivo lo acusan de no hacer lo suficiente para proteger a los activistas de la expedición solidaria, detenidos tras adentrarse en la zona de exclusión fijada por el Estado hebreo mientras la fragata 'Furor', enviada para asistirlos en caso necesitar un rescate, evitaba traspasar esa línea. Este jueves, el jefe del Ejecutivo se esforzó en defender que ni los ha abandonado ni ha claudicado ante Benjamín Netanyahu.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un pueblo de Valladolid es el único de la región que está entre los 50 más ricos de España
  2. 2

    El profesor que mató a tiros a su mujer y a su hijo en Laguna de Duero
  3. 3 Indemnizan con 1,2 millones de euros a los padres de un bebé por los daños causados en una resonancia
  4. 4 Detenido el responsable del concesionario de motos que cerró sin avisar: 25 afectados y 100.000 euros en perjuicios
  5. 5

    Los ochos meses de investigación para dar con Ángel Benito: «Su entorno se movía mucho»
  6. 6 Cae en Valladolid un peligroso grupo criminal que asaltaba casas y se hacía pasar por policías
  7. 7

    Asume un año y tres meses por agredir sexualmente a una menor de 12 años en un kiosko de Pajarillos
  8. 8

    Reclaman medidas ante la presencia de indigentes durmiendo al raso y las basuras acumuladas junto al albergue
  9. 9 Desarticulados tres puntos de venta de drogas en La Rubia y Cuatro de Marzo
  10. 10 Vuelca un camión mientras sacaba un contenedor soterrado en La Flecha

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Sánchez amaga con acciones legales contra Israel por la flotilla entre críticas de sus socios

Sánchez amaga con acciones legales contra Israel por la flotilla entre críticas de sus socios