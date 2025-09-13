El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Sánchez, durante una visita a las tropas españolas desplegadas en Letonia. EFE

PSOE y PP hacen de la OTAN e Israel un nuevo punto de fricción

Los populares exigen a Sánchez que detalle los medios militares que enviará el este de Europa para reforzar el despliegue de la Alianza

Ander Azpiroz

Madrid

Sábado, 13 de septiembre 2025, 14:08

La política internacional, tradicionalmente considerada de Estado y punto de encuentro entre Gobierno y oposición, también salta por los aires en medio de esta legislatura ... de crispación. La OTAN e Israel se han convertido de la noche a la mañana en dos nuevos puntos de fricción entre los dos grandes partidos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La motorista fallecida en la VA-30: «Trabajadora, risueña y siempre atenta a todos»
  2. 2

    Listado completo con las rutas de Buscyl gratis desde el lunes 15 de septiembre
  3. 3 Roca Rey pasa a la enfermería tras ser cogido en Valladolid en su primer toro
  4. 4

    Un nuevo radar multicarril controla el paso por la VA-30 y eleva a 29 los dispositivos en Valladolid
  5. 5 Denuncian que un activista que saltó a la contrarreloj «quedó inconsciente tras ser lanzado por la policía»
  6. 6 La influencer Marian Izaguirre, hospitalizada en estado crítico tras varios días desaparecida
  7. 7 Hace un giro prohibido con el coche y les pillan con un rolex, piedras preciosas y objetos robados
  8. 8

    El Rey Fernando sufre un nuevo accidente en plena comparsa
  9. 9 Programa de fiestas de Valladolid 2025. Viernes 12 de septiembre
  10. 10

    Carnero sobre la limpieza: «No me gusta cómo está la ciudad, pero estaba peor»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla PSOE y PP hacen de la OTAN e Israel un nuevo punto de fricción

PSOE y PP hacen de la OTAN e Israel un nuevo punto de fricción