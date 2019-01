Los protagonistas de la crisis de Podemos en Madrid Arriba, de izquierda a derecha: Pablo Iglesias, Íñigo Errejón y Julio Rodríguez. Abajo: Ramón Espinar, Manuela Carmena y Rita Maestre. / R.C.. Los problemas de la formación morada en la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid vienen ya desde 2016 y son varios los nombres que se han visto involucrados en ella ANDER AZPIROZ Madrid Viernes, 25 enero 2019, 15:58

Pablo Iglesias

Tras su victoria en la Asamblea Ciudadana de Vistalegre II, otorgó como premio de consolación la candidatura a la Comunidad de Madrid al perdedor Íñigo Errejón. No obstante, encomendó a Ramón Espinar marcar de cerca al exnúmero dos del partido para que no traspasase las líneas rojas establecidas por la dirección nacional. Los encontronazos entre unos y otros llegaron ya en la confección de las listas, en las que Errejón exigió incluir a sus más estrechos colaboradores, como Tania Sánchez y Clara Serra. Fue cuando Iglesias advirtió de que no admitiría ni «media tontería». El líder del partido no ha logrado atajar una crisis que se ha llevado por delante a toda la organización en Madrid y amenaza con dejar a Podemos sin representación en el Ayuntamiento y la Asamblea regional.

Pablo Iglesias. / Archivo

Íñigo Errejón

El sector afín a Pablo Iglesias le acusa de todos los males posibles. El exsecretario político de Podemos se ha marchado dando un portazo, tras soportar durante meses las imposiciones del sector 'pablista' que lideraba Ramón Espinar y ha soportado ataques constantes dentro de su propio partido. Iglesias y los suyos consideran una traición que negociase a sus espaldas su alianza con Manuela Carmena para encabezar la lista de Más Madrid, y por eso están decididos a presentar un candidato que le plante cara en las urnas. Errejón asegura que sigue formando parte de Podemos, pero todos los puentes con sus antiguos compañeros de filas estás completamente destruidos. Ahora, con las manos libres, se juega su futuro político en las elecciones autonómicas del 26 de mayo.

Íñigo Errejón. / EFE

Manuela Carmena

La alcaldesa de Madrid dejó bien claro desde que entró en política que ella no pertenece a ningún partido. Y ha cumplido su palabra a rajatabla. Pablo Iglesias ha intentado atraer a Carmena a Podemos una y otra vez, pero ha pinchado en hueso en cada uno de los intentos. La regidora de la capital, incluso, ha rechazado pedir el voto para la formación morada en cada una de las citas electorales celebradas desde 2015, incluidas las dos elecciones generales. En Podemos ha causado un hondo malestar su pacto secreto con Errejón y se le reprocha que su actual proyecto político «no tiene nada que ver» con el que le llevó a arrebatar Madrid al PP tras dos décadas de gobiernos populares en la capital. También se recrimina que haya vetado al general Julio Rodríguez en su candidatura. Aún así Podemos no presentará candidato contra ella en las municipales.

Manuela Carmena. / EFE

Ramón Espinar

Sin duda uno de los dirigentes más fieles a Pablo Iglesias dentro de Podemos. Tanto, que se convirtió en ariete contra el sector 'errejonista' en la Comunidad de Madrid, lo que le ha granjeado importantes enemistades dentro del partido. Se marcha una semana después de la salida de Errejón, con el que se ha enfrentado a lo largo de los últimos meses en la bicefalia que formaban de cara a las autonómicas.

Ramón Espinar. / Archivo

Julio Rodríguez

El ex jefe del Estado Mayor de la Defensa no encuentra su sitio en la política. Por dos veces no resultó elegido diputado y ahora Carmena no le quiere en su candidatura al Ayuntamiento. Iglesias, que confía ciegamente en la valía del general, lo veía como un perfecto sustituto de la alcaldesa si esta decide no terminar la próxima legislatura al frente del Ayuntamiento de Madrid. La negativa de Carmena a incorporarlo a su proyecto –«en principio no he pensado en él», dijo el jueves– ha dinamitado las negociaciones para una confluencia entre Podemos y Más Madrid.

Julio Rodríguez. / Autor

Rita Maestre

La portavoz en el Ayuntamiento de Madrid es una de las máximas figuras del 'errejonismo' y a lo largo de los últimos cuatro años se ha convertido en una estrecha colaboradora de Carmena. Su decisión de concurrir a las primarias de Más Madrid junto a los otro cinco ediles podemistas de Madrid, lo mismo que ha hecho Errejón la semana pasada, le ha supuesto la suspensión de militancia.