El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Increpan a los activistas del encierro por Gaza entre saludos fascistas y vivas a Franco
José Luis Ábalos y Koldo García Efe

Prostitutas y mucho 'cash' en los mensajes del 'caso Ábalos': «Jose dice que vayan las dos»

Los wasaps más íntimos anejos al informe de la Guardia Civil describen el continuo trasiego de metálico del exdirigente socialista para todo tipo de gastos

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Jueves, 9 de octubre 2025, 14:27

Comenta

Son centenares de wasaps y 'cash' y transferencias por todos sitios. Una avalancha de mensajes intervenidos en el teléfono de Koldo García que dibujan la ... verdadera vida de José Luis Ábalos más allá de la fachada del ministerio o más allá del pulcro dirigente del PSOE o del diputado. Un continuo trasiego de dinero en metálico o con Koldo como pantalla. Decenas de miles de euros que durante años que gestionaba su asesor, ya fuera para pagar prostitutas o para abonar la pensión de sus hijos. Esos mensajes, a los que ha tenido acceso este periódico, han sido aportados como anexo por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil al vasto informe patrimonial del Ábalos enviado al Supremo la pasada semana.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Gran despliegue policial por el aviso de una pelea multitudinaria en la calle Gabilondo
  2. 2 Retiran las multas al ciclista vallisoletano que lleva a sus hijos en una bicicleta de carga
  3. 3 Muere Ana Fernández Sancho, vallisoletana referente en inclusión y discapacidad
  4. 4

    Roban en al menos una decena de coches en La Cistérniga: «Se han llevado la sillita de los niños»
  5. 5 Buscyl prepara una solución para los fallos del sistema gratuito de autobuses
  6. 6 «Cada día sin saber nada de Dani nos morimos poco a poco»
  7. 7

    Indicios de prevaricación y malversación en la gestión de José Luis Vázquez como alcalde del Real Sitio
  8. 8

    El viaducto de los Tramposos avanza a buen ritmo... 15 años después de la fecha en que debía terminarse
  9. 9

    La renta de los vecinos del centro de Valladolid duplica a la de los habitantes de Pajarillos y Arcas Reales
  10. 10 Billetes a partir de 9 euros para viajar desde Valladolid con Ouigo hasta agosto

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Prostitutas y mucho 'cash' en los mensajes del 'caso Ábalos': «Jose dice que vayan las dos»

Prostitutas y mucho &#039;cash&#039; en los mensajes del &#039;caso Ábalos&#039;: «Jose dice que vayan las dos»