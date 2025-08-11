El PP propone desbloquear suelo contra el «drama» de la vivienda Los populares creen que se podría contruir así 9,3 millones de pisos en el medio y largo plazo

María Eugenia Alonso Madrid Lunes, 11 de agosto 2025, 15:42

El PP convertirá la vivienda en uno de sus ejes de acción para el próximo curso político frente a los «acumulados fracasos» del Gobierno en ... esta materia a pesar de los reiterados anuncios que ha venido haciendo Pedro Sánchez desde la campaña del 23-J. Los populares registraron este lunes en el Congreso una proposición no de ley con medidas urgentes para desbloquear suelo en el que construir en el medio y largo plazo más de nueve millones de casas, que permitiría elevar en un 25% el parque total de viviendas existentes. «La raíz de problema está en la existencia de un enorme volumen del suelo bloqueado donde se puede construir. En España, hay terrenos con planeamiento programado para promover hasta 9,3 millones de viviendas, pero 6,8 millones de éstas se ubican en terrenos cuyos planeamientos no han sido desarrollados», explicó el vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras, Juan Bravo.

El responsable económico del PP cree que en España se necesitan entre 100.000 y 150.000 viviendas más cada año con un déficit ya acumulado, según el Banco de España, de 600.000. «Se trata de que haya más viviendas, lo que bajará el coste, y de dar mayor seguridad que no ahuyente al propietario» en el caso del alquiler, para lo que el Senado aprobó una ley antiokupas, que propone el desalojo exprés y que, denunció, sigue bloqueada en la Cámara baja. Según Bravo, la vivienda ha subido en los últimos años un 40% y el alquiler un 36%. «España vive una situación crítica en este ámbito, sobre todo los jóvenes», incidió el dirigente conservador, que defendió que su partido cuenta con el apoyo de la Comisión Europea, favorable a «reformar la ley de suelo y eliminar las trabas administrativas y burocráticas que fomentan la producción residencial». En la actualidad los plazos pueden prorrogarse entre 5 y 20 años, desalentando así a promotores privados y administraciones públicas. «En 2018 –apuntó Bravo– la vivienda no era un problema para los españoles y ahora es un drama nacional».

