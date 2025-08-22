El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

La secretaria general del Partido Popular Europeo, Dolors Montserrat, da una rueda de prensa este viernes en la sede del PP en Madrid. Efe

El PP pide la comparecencia urgente de Sánchez en el Congreso para hablar de corrupción

Los populares aprovecharán la convocatoria la semana que viene de la Diputación Permanente para solicitar también la comparecencia de la vicepresidenta Montero y de las ministras Saiz y Redondo

María Eugenia Alonso

María Eugenia Alonso

Madrid

Viernes, 22 de agosto 2025, 14:19

El PP endurece su ofensiva contra el Gobierno de cara a la rentrée del curso político y solicita la comparecencia «urgente» de Pedro Sánchez en ... el Congreso para hablar de corrupción, tras la nueva imputación de su mujer, Begoña Gómez, por un delito de malversación. Los populares quieren también que el jefe del Ejecutivo dé explicaciones sobre el proceso judicial de la supuesta fontanera del PSOE, Leire Díez, y que rinda cuentas por «los incumplimientos en materia de prevención contra la corrupción» detallados por el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO). «Estamos sufriendo las consecuencias de un Gobierno que nace de la corrupción y que es incapaz de luchar contra la corrupción», ha afirmado este viernes la secretaria general de los populares europeos, Dolors Montserrat, en una rueda de prensa en Génova.

