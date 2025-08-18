El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Ester Muñoz comapreec etse lunes en Génova. Tarek /PP

El PP desmerece el pacto climático de Sánchez: «Eso ahora no sirve contra las llamas»

Los populares tildan la propuesta de «cortina de humo» e insisten en que «el mejor pacto de Estado» para acabar con los incendios son unos Presupuestos Generales del Estado

María Eugenia Alonso

María Eugenia Alonso

Madrid

Lunes, 18 de agosto 2025, 13:39

El PP se desmarcó este lunes el pacto de Estado de mitigación y adaptación a la emergencia climática que el presidente del Gobierno ha puesto ... sobre la mesa en plena ola devastadora de incendios, que en las últimas horas se ha cobrado la cuarta víctima mortal. Los populares calificaron la propuesta de «cortina de humo» y de «huída hacia adelante» que «no sirve de nada» en estos momentos porque ni «acaba con las llamas ni recupera lo perdido». «Es como si en medio de un tsunami traes un pacto de Estado por los océanos», ironizó la portavoz en el Congreso, Ester Muñoz, en una rueda de prensa en la sede nacional de Génova.

