El PP desmerece el pacto climático de Sánchez: «Eso ahora no sirve contra las llamas»

El PP se desmarcó este lunes el pacto de Estado de mitigación y adaptación a la emergencia climática que el presidente del Gobierno ha puesto ... sobre la mesa en plena ola devastadora de incendios, que en las últimas horas se ha cobrado la cuarta víctima mortal. Los populares calificaron la propuesta de «cortina de humo» y de «huída hacia adelante» que «no sirve de nada» en estos momentos porque ni «acaba con las llamas ni recupera lo perdido». «Es como si en medio de un tsunami traes un pacto de Estado por los océanos», ironizó la portavoz en el Congreso, Ester Muñoz, en una rueda de prensa en la sede nacional de Génova.

La dirigente conservadora acusó al Gobierno de actuar por «tacticismo político» a raíz de las críticas vertidas por parte de diferentes ministros contra los presidentes autonómicos del PP, y subrayó que, a su juicio, el anuncio que Sánchez hizo este domingo tras «una semana escondido» tiene como único objetivo «polarizar y enfrentar a la sociedad española». Recordó además que el propio jefe del Ejecutivo ya pidió un pacto de Estado hace tres años a raíz del grave incendio que afectó a la Sierra de la Culebra.

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, confirmó este mismo lunes que el Gobierno comenzará a trabajar para que en septiembre se puedan tener las bases de ese pacto de Estado. «Tenemos que actuar y tener claro que estos incendios no son eventos aislados, vienen de la mano del cambio climático y, por lo tanto, tenemos que apostar por algo tan importante como un pacto de Estado ante la emergencia climática», indicó la ministra tras visitar el Centro de Coordinación de la Información Nacional sobre Incendios Forestales (CCINIF).