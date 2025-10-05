El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El exministro José Luis Ábalos sale de los juzgados. Efe

El PP denuncia sobresueldos en negro dentro del PSOE

Los populares exigen a Ferraz pruebas materiales de que no existe una caja B en el partido

A. Azpiroz

Madrid

Domingo, 5 de octubre 2025, 16:16

Comenta

El PP ya da por probado que existen sobresueldos en negro para los altos dirigentes del PSOE, una acusación que durante años ha sobrevolado sobre ... el propio partido que ahora preside Alberto Núñez Feijóo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Denunciado tras matar a una vaca que arrolló con su quad en el encierro de Bolaños de Campos
  2. 2

    Así era el Valladolid que dejó el Conde Ansúrez: del Puente Mayor a la primera plaza de San Miguel
  3. 3

    Denuncian un caso de acoso escolar en un colegio de Valladolid
  4. 4

    La «cadena de acciones» que evitó una muerte por atragantamiento en un restaurante de Tordesillas
  5. 5

    Maruja Cuéllar, la puerta siempre abierta en la Plaza Mayor de Íscar
  6. 6 Muere el expresidente de la Junta de Extremadura Guillermo Fernández Vara
  7. 7

    La respuesta del colegio de Valladolid al caso de acoso denunciado en su centro
  8. 8

    RTVE inicia la obra de su sede en la Ciudad de la Comunicación 26 años después de anunciarla
  9. 9

    Bomberos y policía buscan a un hombre de 50 años desaparecido en el río Pisuerga
  10. 10

    El día que Benjamín Netanyahu estuvo en Valladolid

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El PP denuncia sobresueldos en negro dentro del PSOE

El PP denuncia sobresueldos en negro dentro del PSOE