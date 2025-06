Podemos denuncia «una traición sin precedentes» de Sánchez en la OTAN

Podemos califica de «traición sin precedentes» el compromiso al que han llegado este miércoles en La Haya todos los socios de la OTAN para invertir anualmente el 5% del PIB ... en necesidades básicas de defensa hasta 2035. Pese a que Pedro Sánchez mantiene que España ha pactado una excepción del 2,1% con la organización, la líder de los morados considera este argumento como una mentira. «Es gravísimo que hoy firme el 5% del PIB al gasto militar que va a implicar recortes durísimos y recortes al estado del bienestar», ha zanjado en una rueda de prensa convocada en la sala del Escritorio del Congreso.

Belarra, que llevaba días denunciando esta circunstancia, ha vuelto a pedir la salida de España de la Alianza Atlántica -una «organización crminal», ha señalado- y el cierre de las bases estadounidentes en suelo español: Rota y Morón. «Nos ha comprometido con los objetivos políticos de una organización criminal como la OTAN, dirigida por el fascista Trump», ha zanjado la líder morada. «Nadie le votó en 2023 para que subiera el gasto militar», ha insistido.

Por la mañana, durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso, Belarra había augurado que Sánchez se haría en La Haya su particular «foto de las Azores» con el presidente norteamericano Donald Trump y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen. La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, le ha respondido reprochándole su «actitud crítica» contra el Gobierno y lamentando que de «más credibilidad a tuits» que al Ejecutivo.

Sumar se felicita

Con una interpretación totalmente opuesta de las conculsiones de la cumbre de la OTAN, Sumar se felicita, en cambio, de lo contrario y defiende que España no elevará el gasto militar más allá de lo comprometido actualmente. «Dijimos que no a las exigencias de Trump y hoy se oficializa que nuestro país no aumentará el gasto militar.V amos a por otro modelo de seguridad. A coordinar recursos y capacidades europeas para enfrentar lo que nos amenaza: la desigualdad, la pobreza y la emergencia climática», ha publicado la formación en redes sociales.