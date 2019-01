Podemos se conjura para superar el 'shock' de la marcha de Errejón Íñigo Errejón. / EFE La organización de Madrid estudia sus siguientes pasos tras el veto de Carmena al general Rodríguez ANDER AZPIROZ Madrid Jueves, 24 enero 2019, 23:21

Podemos trata de sacudirse el estado de 'shock' en el que se encuentra desde que el pasado jueves Íñigo Errejón se pasó a las filas de Más Madrid, la formación creada por Manuela Carmena, quien además ha agudizado la crisis en el partido morado con el veto al general Rodríguez en su candidatura municipal.

El Consejo Ciudadano de la ciudad de Madrid se reunió este jueves para estudiar las posibilidades que se le presentan a cuatro meses de los comicios municipales. Y éstas pasan por plegarse ante la exigencias de la alcaldesa de no poder influir en la confección de las listas o dar un paso al lado y no presentarse en el principal ayuntamiento de España junto al de Barcelona. Sobre la mesa pesaba la predisposición de la dirección nacional de dar un paso al lado y no concurrir a las municipales para no competir con la actual alcaldesa de la capital, algo que sí se hará contra el exnúmero dos de la formación a nivel autonómico. Al cierre de esta decisión no se había informado del resultado del encuentro y de si se adoptó alguna decisión.

Reunión de los barones

Este viernes se reunirán ocho de los barones regionales del partido. Al encuentro, que se celebrará en Toledo, no acudirán miembros de la dirección nacional.

De las deliberaciones entre los secretarios generales se espera que salga un llamamiento a la unidad, tanto a nivel nacional como regional. No en vano, en muchas de las organizaciones que dirigen los asistentes a la cita existe un equilibrio entre los partidarios de Pablo Iglesias e Íñigo Errejón.