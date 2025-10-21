El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Ione Belarra, este martes en el Congreso. EP

Podemos avisa al Gobierno de que no apoyará los Presupuestos «si los presenta a las bravas»

Belarra exige al Ejecutivo que destine el aumento del gasto militar a políticas sociales como la vivienda para votar a favor de las Cuentas

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Martes, 21 de octubre 2025, 12:40

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha advertido al Gobierno de que «si lleva al Congreso unos Presupuestos a las bravas», sin negociarlos con ... su formación, «los traerá para perderlos», salvo que la intención del Ejecutivo, ha insinuado la líder del partido morado, sea dirigirse «hacia unas elecciones».

