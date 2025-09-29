El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Begoña Gómez Efe

Peinado reclama también al Instituto de Empresa los mails que cruzó con la asistente de Begoña Gómez

El juez sospecha que la trabajadora de Moncloa también pudo hacer gestiones para el África Center de la mujer del presidente

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Lunes, 29 de septiembre 2025, 10:40

El juez Juan Carlos Peinado abre una nueva línea de investigación en el 'caso Begoña Gómez'. El titular del Juzgado de Instrucción 41 de Madrid ... ha ordenado al Instituto Empresa (IE) que le remita todos los mails que en su momento se cruzara con Cristina Álvarez, la asistente de Moncloa que al servicio de la mujer del presidente. Peinado, a la vista de esta nueva petición, sospecha que Álvarez, además de supuestamente hacer gestiones para la Cátedra de Extraordinaria de Transformación Social Competitiva (TSC) de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) que dirigió Gómez, podría haber trabajado también para el África Center, el organismo para el que fue fichada por el IE solo semanas después de que Pedro Sánchez llegara a la Moncloa en junio de 2018 tras la moción de censura a Mariano Rajoy. Gómez fue directora del África Center entre agosto de 2018 y junio de 2022.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La agenda de la ministra Ana Redondo: 38 actos en Valladolid... de 580
  2. 2

    Un amplio despliegue policial conduce a los aficionados de la Cultural a Parquesol tras ser cacheados uno a uno
  3. 3

    La última churrería callejera de Valladolid cumple 70 años: «Ya nadie quiere ser churrero»
  4. 4 Búscate en las fotos de la Media Maratón de Valladolid
  5. 5 La escapada de Carlos Baute a una conocida bodega de la Ribera del Duero
  6. 6

    Los médicos constatan un aumento de los casos de clamidia y gonorrea entre adolescentes en Valladolid
  7. 7 Búscate en las fotos de los aficionados del Real Valladolid-Cultural
  8. 8 Por qué es fiesta en Valladolid el lunes 13 de octubre y qué tiendas y supermercados abrirán
  9. 9

    Un tesoro en el trastero: hallan una colección de fotos inéditas sobre el despegue industrial de Valladolid
  10. 10

    Evacuados Riofrío de Riaza y la urbanización de La Pinilla por el incendio de Guadalajara

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Peinado reclama también al Instituto de Empresa los mails que cruzó con la asistente de Begoña Gómez

Peinado reclama también al Instituto de Empresa los mails que cruzó con la asistente de Begoña Gómez