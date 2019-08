«Pedimos a Pedro Sánchez que lidere la solución europea para el Open Arms» Open Arms Los actores Javier Bardem y Antonio Banderas piden a España intervenir en la situación de bloqueo del barco de la ONG ISAAC ASENJO Madrid Lunes, 12 agosto 2019, 14:05

Ante la indiferencia de los gobiernos europeos, el Open Arms continúa aguardando destino en aguas del Mediterráneo. Los 151 inmigrantes a bordo del buque español, entre los que hay al menos cuatro menores y tres mujeres embarazadas, siguen esperando un puerto seguro al que dirigirse mientras permanecen cerca de la isla italiana de Lampedusa, en aguas internacionales. Ni el Gobierno italiano ni el español se mueven de sus posiciones y siguen tirándose responsabilidades el uno al otro sobre la situación de los inmigrantes. Las voces de rostros conocidos pidiendo la intervención de Pedro Sánchez aumenta a diario y este lunes ha sido el actor Javier Bardem el que ha solicitado al presidente en funciones que lidere en la Unión Europea un procedimiento de reparto de los migrantes a bordo.

🔴#JavierBardem se une a nuestra voz.

Por humanidad, por ética, por la dignidad humana. Por todo ello#PuertoSeguroYa

Mil gracias, Javier ❤️ pic.twitter.com/SJ4RiPf9pu Open Arms (@openarms_fund) August 12, 2019

En un vídeo difundido por la organización, el ganador de un Oscar por 'No es país para viejos', expresa su apoyo a los cooperantes y a las personas rescatadas del barco. «Uno mi voz a la de otras muchas personas que pedimos al presidente en funciones, Pedro Sánchez, que lidere con España, país de origen de la ONG Open Arms y de todos sus cooperantes, que a riesgo de sus propias vidas salvan la de otras muchas personas, un procedimiento de reparto de todas las personas rescatadas en los diferentes estados de la Comunidad Europea».

A juicio del actor, «España es el país idóneo y justo» para esa tarea por ser el país de origen de esta organización «que tan extraordinario trabajo está haciendo por la dignidad humana, por salvar las vidas de personas que están huyendo de situaciones que no podemos ni imaginar con el único afán de poder sobrevivir y darle un futuro a sus familias, a sus hijos».

La voz de Bardem se une a la de los actores españoles Penélope Cruz y Antonio Banderas, que este fin de semana se pronunciaron sobre la situación que atraviesa el Open Arms. Mientras Cruz pidió a través de Instagram un «puerto seguro ya» para el buque de rescate, Banderas calificó de «horror» esta situación: «Hay soluciones posibles en los temas, iba a decir de África pero son en realidad problemas de norte a sur», dijo.

El deportista Marc Gasol, el pianista James Rhodes y el periodista Juan Ramón Lucas también se han manifestado sobre este asunto y han mostrado su apoyo a la labor del buque de rescate español.

El pasado viernes, los inmigrantes a bordo del buque recibieron la visita de la estrella de Hollywood Richard Gere. El actor quiso tener un ademán solidario durante sus vacaciones en Italia y llevó víveres a la ONG. Lo hizo vestido con una camiseta de la organización y a bordo de su yate privado en el que colgaba una pacarta que rezaba 'You are not alone' (no estáis solos). El gesto caritativo del intérprete no pasó desapercibido por el lujo que le rodea ante la necesidad de estos náufragos. Hay quien criticó en las redes sociales la puesta en escena con cámaras y fotógrafos, aunque bien es cierto que pese a no llevarse a ninguno en su embarcación -como hizo el Papa con una decena de refugiados en su visita a Lesbos en 2016- fue un detalle muy aplaudido por la tripulación del barco y miembros del Open Arms por la enorme visibilidad.

«Nos arriesgamos a multas inasumibles

El fundador de la ONG Proactiva Open Arms ha reprochado al ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, sus declaraciones en las que les acusaba de ir de «abanderados de la humanidad» y le ha recordado las multas y penas de cárcel a las que se arriesgan por su labor de rescate en el Mediterráneo. «Ponemos en peligro el patrimonio de nuestras familias, porque las multas son inasumibles; la libertad porque podemos acabar en la cárcel y nuestros títulos profesionales; fíjese si no tomamos decisiones para desobeceder una especie de decreto que nos impide rescatar», ha replicado Camps a Ábalos en una entrevista en la COPE.

El barco de la ONG ha logrado evacuar en Malta a ocho inmigrantes mientras esperan un puerto seguro. «La evacuación pendiente de 2 mujeres, con necesidad de atención médica especializada, se llevará a cabo en las próximas horas junto a sus círculos familiares. En total serán evacuadas 8 personas. Malta se hace cargo de esta evacuación», tuiteó la ONG.

La jefa de misión, Anabel Montes, ha explicado por teléfono que se ha logrado negociar el desembarco que las dos mujeres enfermas junto a sus familiares más cercanos, pues separar a estas personas podría haber repercutido muy negativamente en su estado de ánimo.