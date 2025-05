Murtra admite que se encontró con Begoña Gómez coincidiendo con el patrocinio del software

El actual presidente de Telefónica, Marc Murtra, admitió este miércoles ante el juez Juan Carlos Peinado, instructor de la causa contra Begoña Gómez, que en ... julio de 2022, cuando era el máximo responsable de Indra, recibió personalmente a la mujer de Pedro Sánchez durante una visita de ésta a la sede central de la tecnológica después de que esta firma subvencionara -junto a la propia Telefónica y Google- el software para la cátedra de Gómez que está bajo sospecha.

El hoy presidente de la compañía telefónica, que declaró como testigo en el procedimiento que instruye el Juzgado 41 de Madrid, negó, no obstante, que a Gómez se le diera ningún trato de favor por ser la esposa de Sánchez y afirmó que fue un encuentro meramente «protocolario» como el que se mantenía con otras personas que visitaban el cuartel general de Indra en Madrid. Según Murtra, él se limitó a saludar a Gómez y no llegó a participar en la reunión de trabajo que se desarrolló aquel día para tratar el asunto del patrocinio del software para la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva (TSC) de la Complutense que, según el juez Peinado, la imputada se apropió finalmente para su propia empresa.

Este mismo miércoles también declararon, igualmente como testigos, Fernando Abril-Martorell, presidente de Indra hasta 2021, y Manuel Ausaverri, director de Estrategia, Innovación y Gabinete de Indra). Ambos insistieron, como Murtra, en negar cualquier irregularidad y explicaron que este tipo de encuentros eran normales con responsables de instituciones que colaboraban con Indra. Ausverri, no obstante, sí que señaló que creía que el particular trato dispensado a la directora de la Cátedra Extraordinaria de TSC fue por ser la mujer del presidente y no por el papel académico que desarrollaba entonces.

El juez Juan Carlos Peinado trata de conocer con estos interrogatorios si las grandes tecnológicas se interesaron en el patrocinio de la actividad académica de Gómez por su matrimonio con Pedro Sánchez. Sea como fuere, al final Telefónica invirtió en el proyecto del software para la asesoría a las pequeñas y medianas empresas 50.000 euros (aunque no en metálico sino en mano de obra de tres personas) Google 110.000 euros e Indra abonó otros 128.442.

Este software es que le ha valido a la mujer del presidente ser imputada -además de por corrupción en los negocios, tráfico de influencias e intrusismo- por apropiación indebidad. El juez acusa de Gómez de haber conseguido que las tres grandes tecnológicas le proporcionaran gratuitamente esa herramienta para su máster de Transformación Social Competitiva. Pero finalmente -sostienen las acusaciones-ese software terminó ofreciéndose en noviembre de 2023 desde la web de la compañía de Gómez. Se trata de Transforma TSC (siglas que se corresponden con Transformación Social Competitiva), creada ese mismo mes con un capital social de 3.000 euros, sin trabajadores, con sede en el piso de Pozuelo de Alarcón del matrimonio y de la que la mujer del presidente es la administradora y socia única.

Transforma TSC, como anunciaba en su web, ofrecía ese 'software', que presentaba como propio, a las pymes para conseguir «informes de impacto social y medioambiental».

A pesar de que el concurso público especificaba que el lugar de ejecución de este proyecto era la «Escuela de Gobierno UCM-Cátedra de Transformación Social Competitiva», el correo electrónico de soporte y contacto para los usuarios de esta herramienta estaba bajo el dominio de la empresa de Gómez y no de la Complutense.

Gómez el pasado diciembre en su primera declaración ante el juez, defendió que nunca registró la herramienta a su nombre ni la comercializó ni la canalizó a través de una empresa. Y que no obtuvo beneficio económico alguno de ese controvertido 'software', pues esa nunca fue la intención.