Montero afirma que Podemos aspira a entrar en el Gobierno con el PSOE tras las elecciones Irene Montero, portavoz de Unidos Podemos en el Congreso de los Diputados. / EFE La portavoz parlamentaria de la formación morada segura que «vamos a plantear que haya una agenda de cambio decidida» EUROPA PRESS Madrid Jueves, 7 marzo 2019, 15:23

La portavoz de Unidos Podemos, Irene Montero, ha señalado este jueves que Podemos «nació con vocación de Gobierno» y ha explicado que, para ellos, es «importante» que el partido formara parte del Gobierno junto con el PSOE para poder sentarse a negociar ciertas cuestiones como Ejecutivo. «Si estás en el gobierno puedes cambiar más cosas que si no lo estás», ha reiterado Montero, para incidir en que Podemos va a «aspirar a gobernar».

Preguntada en una entrevista en La Sexta si, para formar coalición con el PSOE tras los comicios de abril, exigirían a Sánchez que Podemos entrase en el Gobierno, Montero ha indicado que sería «lo ideal», aunque no ha querido adelantarse a ese escenario. «Vamos a plantear que haya una agenda de cambio decidida, si no somos parte del Gobierno no vamos a poder sentarnos como Gobierno para sentarnos a cambiar las cosas», ha razonado Montero. «No somos ingenuos, sabemos que para cambiar las cosas hay que gobernar», ha querido subrayar.

Respecto a las elecciones municipales y autonómicas, la portavoz de Podemos en el Congreso ha evitado dar su apoyo a la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, asegurando que primero verá que candidaturas se presentan a dichos comicios. «Voy a ver cuántas candidaturas hay» y ha querido dejar claro que ella no vota en la ciudad de Madrid, pero ha explicado que hay cosas que le gustan de la etapa de Carmena y otras que no.

«Ha hecho mejor gestión que la derecha, pero quiero ver cuales son las candidaturas que se presentan», ha reflexionado. Con todo, ha recalcado que la prioridad debe ser que no gobierne la derecha en Madrid.

La portavoz en la Cámara Baja sí ha respaldado plenamente a Isabel Serra, la candidata en las primarias de Podemos a la Comunidad de Madrid, y que previsiblemente rivalizará con Más Madrid, encabezada por Íñigo Errejón, en los comicios autonómicos.

Además, ha apuntado que habría que preguntarle a la alcaldesa madrileña, que se presenta a la reelección bajo su propia plataforma aparte de Podemos, a quien va a votar en las elecciones generales. «De momento el único compañero que conocemos, Íñigo Errejón, ya ha dicho que votará a Podemos», ha insistido.

Discrepancias internas

Por otro lado, Montero ha admitido que las discrepancias internas y la forma de gestionarlas ha sido «el error» de Podemos en sus cinco años de trayectoria. «Hemos convertido por negligencia propia las discrepancias en una espectáculo televisivo. Eso ha sido el error», ha subrayado, incidiendo en que ha sido el principal fallo de la formación.

Pese a las disputas internas, entiende que ninguno de los dirigentes que se han apartado de la primera línea del partido discrepan de decisiones políticas que ha tomado Podemos en estos años. Quizás, ha dicho Montero, la única diferencia política que han vivido ha sido la de Íñígo Errejón cuando optaba por facilitar un gobierno de PSOE y Ciudadanos en 2015.