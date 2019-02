600 notarios procedentes de todo el mundo

El juicio del procés, en portada

Además del ya citado VTR, otros medios como France 24 o The New York Times también han destacado el tema en sus portadas, aunque por ahora no incluyen referencias al juicio celebrado hoy, sino que explican, punto por punto, cómo España ha llegado a enfrentarse a «la crisis más grave desde la época del dictador fascista Francisco Franco», como lo describen algunos medios como BBC News.

The Guardian ha sido el único periódico que ha publicado una pieza actualizada sobre lo que ha ocurrido en la primera parte del juicio, destacando las declaraciones de los abogados Andreu Van den Eynde, que defiende a Junqueras y a Raül Romeva, y Jordi Pina, defensor de Jordi Sànchez.