El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Protestas ante los juzgados de Plaza de Castilla en una anterior cita de Gómez Europa Press

La justicia autoriza a Begoña Gómez a volver a entrar por el garaje ante el «ambiente hostil»

Será la quinta ocasión en que la mujer de Sánchez evitará el paseíllo en Plaza de Castilla

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Viernes, 26 de septiembre 2025, 13:26

Begoña Gómez se volverá a ahorrar el paseíllo en los Juzgado de Plaza de Castilla, en Madrid. El Decanato de esta sede ha autorizado la ... petición de los servicios de seguridad de Moncloa para que este sábado la mujer de Pedro Sánchez pueda entrar por el garaje para acceder al despacho del juez Juan Carlos Peinado. Allí, a las 18 horas, el instructor le va notificar oficialmente su intención, ya anunciada el miércoles, de que, llegado el caso, sea enjuiciada por un jurado popular por malversación.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Todos los detalles de la boda de Stella Banderas en Valladolid: fecha e invitados confirmados
  2. 2

    Condena por la muerte de una anciana en una residencia de Mojados: «Lo que hicieron fue un asesinato»
  3. 3

    Adiós a Jose Julio Sanz, el transportista que se desvivió hasta el último día por el campo vallisoletano
  4. 4

    Iveco nombra por primera vez a una mujer como directora de la fábrica de Valladolid
  5. 5 Investigada una conductora por no auxiliar a la motorista que murió en la VA-30 en Arroyo
  6. 6

    Muere un figurante tras un accidente en el rodaje de la película de Los Javis en Comillas
  7. 7 Muere el hombre cuyo coche dio varias vueltas de campana en la A-6 en Tiedra
  8. 8

    Vueling retomará el vuelo de Valladolid a Barcelona con más de 19.000 plazas
  9. 9

    La firma del acta de replanteo inaugura las obras de la estación de trenes de Valladolid
  10. 10

    Cierra «sin previo aviso» la cadena de depilación Bedda en Valladolid: «Tenemos el tratamiento a medias»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla La justicia autoriza a Begoña Gómez a volver a entrar por el garaje ante el «ambiente hostil»

La justicia autoriza a Begoña Gómez a volver a entrar por el garaje ante el «ambiente hostil»