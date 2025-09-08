El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Carles Puigdemont y Yolanda Díaz, en Bruselas. Efe

Junts mantiene su rechazo a la reducción de la jornada laboral

Turull desmiente a Díaz y advierte de que su partido está donde estaba cuando presentó la enmienda a la totalidad a su propuesta legal

C. Reino

Barcelona

Lunes, 8 de septiembre 2025, 00:35

El secretario general de Junts, Jordi Turull, negó este domingo que la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, y el líder posconvergente, Carles Puigdemont, estén negociando ... directamente el apoyo a la reforma legal para reducir la jornada laboral a 37 horas y media, como aseguró la ministra de Trabajo. Turull desmintió a Díaz y advirtió de que Junts está donde estaba cuando presentó la enmienda a la totalidad a la propuesta legal y por tanto se mantiene en el rechazo a la reforma.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un caballo herido en el quinto encierro de las fiestas de San Antolín
  2. 2

    El fuego calcina de madrugada varios coches a las puertas de un taller de Santovenia
  3. 3 Programa de fiestas de Valladolid 2025. Domingo 7 de septiembre
  4. 4

    Sergio de Larrea: «El restaurante Niza es como mi segunda casa»
  5. 5

    Un conductor ebrio se empotra contra un semáforo y lo derriba en la plaza de Colón
  6. 6

    Convocan once protestas simultáneas contra Israel y llaman a «tomar las calles» al paso de la Vuelta por Valladolid
  7. 7 Detenido por apalear al hombre que le acogió en su casa cuando atravesaba problemas económicos
  8. 8

    Tramitan 2.616 multas por entradas no autorizadas a la ZBE en su primer mes
  9. 9

    El Río Hortega formará uno de los cinco primeros Urgenciólogos MIR de Castilla y León
  10. 10 Arden más de 40 hectáreas en un incendio en un terreno agrícola de Grijota

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Junts mantiene su rechazo a la reducción de la jornada laboral

Junts mantiene su rechazo a la reducción de la jornada laboral