La diputada de Junts Míriam Nogueras EP

Junts y ERC mantienen su amenaza de ruptura con los socialistas

Los postconvergentes amagan con «dar por acabada» la relación con el Gobierno mientras los republicanos ven «inasumible» negociar los Presupuestos

Cristian Reino

Cristian Reino

Lunes, 15 de septiembre 2025, 12:27

Los independentistas catalanes mantienen el pulso con el Gobierno y con el PSOE y presionan a los socialistas para que cedan con nuevas contraprestaciones en ... vísperas de la negociación de los Presupuestos. ERC ha vuelto a amenazar este lunes al Gobierno con plantarse y no negociar las cuentas del Estado, salvo que haya avances en la financiación singular, tanto en el modelo que negocian socialistas y republicanos como en la cuestión de la recaudación del IRPF.

