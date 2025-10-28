El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Santos Cerdán junto a varios periodistas en las inmediaciones de su domicilio, el pasado junio EFE

El juez rechaza de nuevo excarcelar a Cerdán y niega el «agravio comparativo» con Ábalos y Koldo

El magistrado recuerda que Santos era el supuesto cabecilla de la trama y quién se encargaba de negociar las mordidas con las constructoras

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Martes, 28 de octubre 2025, 10:40

Comenta

Santos Cerdán seguirá en la cárcel, al menos por el momento. El juez del Supremo Leopoldo Puente, instructor del 'caso Ábalos-Cerdán-Koldo' en el alto ... tribunal, descartó este martes, por tercera vez, excarcelar al exsecretario de Organización del PSOE, preso en la cárcel madrileña de Soto del Real desde el pasado junio. Puente, en su resolución, rechaza el argumento del «agravio comparativo» planteado por Cerdán, quien, en su último alegato, se quejaba de que seguía entre rejas a pesar de que José Luis Ábalos y Koldo García no han pisado la cárcel y de que ambos los pasados 15 y 16 de octubre se negaron a declarar. Y todo ello, a pesar de que el último informe de la Guardia Civil sobre el patrimonio del exministro abundaba en los indicios tanto contra el extitular de Transportes como contra su exasesor.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 «Oti se hacía querer, siempre con una sonrisa»
  2. 2 Dos menores provocan un accidente al arrojar piedras a una carretera
  3. 3

    El estreno del restaurante Beher junto a El Penicilino activa la resurrección del centenario bar
  4. 4

    Médicos y técnicos sanitarios enfilan hacia ocho días de huelga en consultas, quirófanos y pruebas diagnósticas
  5. 5 Muere dos años después de que no le comuniquen el cáncer detectado en un escáner
  6. 6 Detenido un hombre tras arrastrar por el suelo a una trabajadora de un súper en Valladolid
  7. 7

    El ADN confirma que el cuerpo hallado en el PRAE es el del exmilitar desaparecido durante tres meses
  8. 8

    Alarma entre los cazadores tras una oleada de robos en coches en el arranque de temporada
  9. 9 UGT denuncia «la situación laboral y asistencial» en una residencia de mayores de Arroyo
  10. 10 Adiós al DNI permanente: la UE lo elimina y los mayores de 70 años tendrán que renovarlo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El juez rechaza de nuevo excarcelar a Cerdán y niega el «agravio comparativo» con Ábalos y Koldo

El juez rechaza de nuevo excarcelar a Cerdán y niega el «agravio comparativo» con Ábalos y Koldo