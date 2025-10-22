El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Mariano Moreno Pavón, extesorero del PSOE, y Ana María Fuentes, actual gerente de Ferraz RC

El PP calienta la comparecencia de Sánchez con el cerco a los gerentes del PSOE en el Senado

Moreno, que la semana que viene también está citado en el Supremo, está llamado a explicar los pagos sin «respaldo documental» a Ábalos y Koldo

Melchor Sáiz-Pardo

Melchor Sáiz-Pardo

Miércoles, 22 de octubre 2025, 14:23

La comisión de investigación del llamado 'caso Koldo' - 17 meses y 84 comparecencias a sus espaldas- entra a partir de este jueves uno de sus ... momentos de mayor interés con el interrogatorio del exgerente del PSOE Mariano Moreno Pavón y la actual responsable de las cuentas de Ferraz, Ana María Fuentes. Todo ello, en plena tormenta por el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) sobre los sobres con metálico y el emblema del partido que llegaban a José Luis Ábalos y Koldo García y a solo una semana de que el jueves 30 de octubre Pedro Sánchez tenga que pasar también por esta comisión, en la que el Partido Popular quiere convertir la supuesta financiación irregular de los socialistas en argumento central.

