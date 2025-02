El Gobierno subraya la victoria de Merz en Alemania frente a Feijóo y la debacle de la socialdemocracia

El Gobierno ha mostrado su satisfacción este lunes por la victoria en las elecciones alemanas celebradas ayer de la CDU de Friedrich Merz y ha ... aprovechado para reprochar al Partido Popular no romper con «la extrema derecha» como sucede en el país teutón.

En declaraciones a los medios antes de la reunión de los ministros de Exteriores del bloque que se celebra este lunes en Bruselas, José Manuel Albares ha arremetido contra Alberto Núñez Feijóo por haber «siempre» tomado «la opción contraria» a los conservadores alemanes, quienes en su opinión tienen claro su compromiso «con la democracia y frente a la extrema derecha».

«Ya me gustaría a mí que el Partido Popular español hubiera pensado de la misma forma cuando empezó a hacer las alianzas que han hecho siempre que puede con la extrema derecha», ha dicho en referencia a los pactos de gobierno de PP y Vox en ayuntamientos y comunidades autónomas.

Albares ha indicado que «estos son momentos muy graves en Europa», en los que «una vez más en la historia de Europa» uno tiene que «posicionarse claramente» y «no hay posibilidad de esconderse al respecto». «O se está con la democracia y la construcción europea o se está con aquellos que la quieren debilitar», ha añadido.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, también se ha pronunciado al respecto en 'X'. Felicidades a Friedrich Merz por la victoria electoral de anoche en Alemania. Una Europa fuerte requiere que trabajemos unidos para afrontar retos comunes. Más competitividad, autonomía estratégica y transición ecológica y digital«, reza el mensaje escrito.

El presidente del PP, por su parte, ha celebrado que en Alemania haya ganado las elecciones el candidato del PP europeo, que vaya a ofrecer un Gobierno estable a los alemanes y que vaya a dar «centralidad» a las políticas europeas. Además, ha recordado que en Alemania se han convocado elecciones porque el Gobierno no ha sido capaz de aprobar unos presupuestos, mientras que en España siguen vigentes los de 2022.

«Sánchez no dirige la Nación porque no tiene unidad en su Gobierno ni tiene mayoría en el Parlamento», ha apuntado Feijóo antes de recordar que él «en 2023 gané las elecciones y Sánchez pactó con todos los independentistas y la izquierda radical para que no pudiera gobernar».