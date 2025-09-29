El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El ministro de Justicia, Félix Bolaños, se dirige a la prensa. EP.

El Gobierno niega que la inmigración sea un problema y avisa a Feijóo de que «acelera el sorpaso» de Vox

El Ejecutivo defiende la aportación de la población extranjera al crecimiento económico frente a la última propuesta del líder del PP

Paula De las Heras

Paula De las Heras

Madrid

Lunes, 29 de septiembre 2025, 13:40

El Gobierno rechaza que la inmigración pueda ser considerada «un problema» en España y acusa al principal partido de la oposición de «estigmatizar» injustamente a ... la población extranjera con propuestas como la que este domingo planteó Alberto Núñez Feijóo en Murcia. El ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, argumentó hoy que la idea de un visado por puntos que prime a aquellos que provienen de «culturas próximas» y la expulsión de inmigrantes que cometan delitos es propia de la ultraderecha y advirtió al líder de la oposición de que endurecer su discurso no le servirá para frenar la fuga de votos a Vox que detectan las encuestas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La agenda de la ministra Ana Redondo: 38 actos en Valladolid... de 580
  2. 2

    Un amplio despliegue policial conduce a los aficionados de la Cultural a Parquesol tras ser cacheados uno a uno
  3. 3 Búscate en las fotos de la Media Maratón de Valladolid
  4. 4 La escapada de Carlos Baute a una conocida bodega de la Ribera del Duero
  5. 5

    La última churrería callejera de Valladolid cumple 70 años: «Ya nadie quiere ser churrero»
  6. 6 Por qué es fiesta en Valladolid el lunes 13 de octubre y qué tiendas y supermercados abrirán
  7. 7 Búscate en las fotos de los aficionados del Real Valladolid-Cultural
  8. 8 Santoral de hoy, ¿qué santos se celebran hoy lunes 29 de septiembre de 2025?
  9. 9

    El tercer carril de la A-62 obligará a expropiar 746.000 metros de 257 parcelas
  10. 10

    Un tesoro en el trastero: hallan una colección de fotos inéditas sobre el despegue industrial de Valladolid

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El Gobierno niega que la inmigración sea un problema y avisa a Feijóo de que «acelera el sorpaso» de Vox

El Gobierno niega que la inmigración sea un problema y avisa a Feijóo de que «acelera el sorpaso» de Vox