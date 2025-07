El Gobierno destituye formalmente a Salazar de su puesto en la Moncloa

El Consejo de Ministros ha procedido hoy a la destitución formal de Francisco Salazar, que el pasado sábado tuvo que renunciar ya a su puesto ... en la ejecutiva del PSOE, en la que estaba previsto que asumiera la secretaría de Organización adjunta tras la dimisión forzada de Santos Cerdán, por unas denuncias de acoso sexual y comportamiento inadecuado. Salazar, responsable de Coordinaciónn Institucional de la Presidencia del Gobierno, ya solicitó ese mismo día ser apartado de su cargo institucional, pero el cese no se ha materializado hasta hoy aunque, según la ministra portavoz, Pilar Alegría, tendrá carácter retroactivo.

Alegría, que el sábado se quedó sola defendiendo, a su entrada al comité federal del PSOE, la «integridad» del ya exalto cargo, ha argumentado hoy que es muy difícil «darse cuenta» de que un comportamiento así se está produciendo si no existen denuncias, como era el caso -las acusaciones fueron reveladas por eldiario.es-, y ha lanzado un mensaje a las mujeres, también las que trabajan en el Gobierno, para que utilicen los canales a su servicio para dar a conocer su situación porque «son confidenciales y garantizan su anonimato».

El ministro de Presidencia y Justicia ya admitió este lunes que, sin prejuzgar este caso concreto, es preciso hacer una autoevaluación a que se debe la ausencia de denuncia para subsanar posibles errores. Fuentes de Moncloa aseguran que precisamente ante la idea de que exista miedo o desconfianza, la secretaria general de Presidencia, Judit González, ya se puso en contacto ayer con los trabajadores para explicarles los instrumentos a su alcance y transmitirles un mensaje de «absoluta confianza»; hoy se ha envidado a todos los trabajadores, por el canal interno, un email que profundiza en esa información y en septiembre se organizará un curso de prevención de comportamientos machistas.

«No podemos darnos cuenta de las cosas que no conocemos. No había llegado ninguna denuncia ni a Moncloa ni al PSOE. Pero con una información publicada este mismo sábado se actuó con contundencia y diligencia. Este Gobierno actúa -ha reivindicado Alegría varios días después del caso que conmocionó al partido, en un momento muy crítico- y no tapa».