Leire Díez, la 'fontanera' del PSOE, en la comisión de investigación del caso Koldo, en el Senado EFE

'Caso fontanera' : «Cuando salió la imputación de Begoña, el presidente dio la orden de limpiar sin límite»

El fiscal Stampa en su denuncia recogida en el sumario revela que Leire Díez se presentó como «la persona que ha puesto el PSOE para saber qué hay detrás de todo esto»

Melchor Sáiz-Pardo

Martes, 21 de octubre 2025, 15:32

La reunión fue el pasado 7 de mayo y la denuncia del fiscal Ignacio Stampa sobre los detalles de aquel encuentro figura en el centenar ... de documentos sobre los que el juzgado ha levantado este martes el secreto de las actuaciones y a los que ha tenido acceso este periódico. Stampa asegura que ese día se reunió con Leire Díez, más conocida como la 'fontanera' de Ferraz, y con el empresario Javier Pérez Dolset, su 'escudero' en su particular cruzada contra la Guardia Civil y Anticorrupción. Ambos le pidieron datos sobre presuntas «irregularidades» de los informes policiales que se han presentado en las causas que afectan al PSOE en la actualidad, tal y como recoge el correo electrónico de cuatro páginas que el propio Stampa remitió el 4 de junio a la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, poniendo en conocimiento de su jerarquía las maniobras de Díez y Dolset.

