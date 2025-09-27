El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Feijóo (centro), con Tellado, Guardiola, Moreno y Mañueco. PP

Feijóo revertirá si gobierna las ayudas que fomentan el «'efecto llamada'» de la inmigración ilegal

En su cumbre en Murcia, el PP plantea que solo puedan quedarse los extranjeros que «contribuyen» y sin crear «agravios» con respecto a los regulares, «las familias que cotizan, los autónomos y los parados»

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Sábado, 27 de septiembre 2025, 15:05

No es casual que el PP haya elegido Murcia para reunir este fin de semana a sus presidentes autonómicos con una agenda de trabajo en ... la que aparece como punto más destacado la gestión de la inmigración. En julio, en Torre Pacheco, se produjeron disturbios contra los ciudadanos marroquíes del municipio (el 30% del censo municipal) y en agosto, en Jumilla, los populares se unieron a Vox para prohibir la celebración de actos islámicos en espacios públicos. Un partido, Vox, que precisamente come terreno a los populares con la bandera de la mano dura ante el fenómeno migratorio.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Hallan muerto en un pinar de Montemayor a un joven desaparecido desde el martes
  2. 2

    El joven hallado muerto en un pinar de Valladolid llegó de Vigo para trabajar en una obra
  3. 3 Muere un joven de 19 años tras ser atropellado por un tractor en Muriel
  4. 4

    Una avería en un Alvia deja «tirados y a oscuras» a 260 pasajeros en Valdestillas
  5. 5

    Valladolid se cuela entre las veinte ciudades españolas más caras para vivir
  6. 6 Investigan la muerte de una joven que se despeñó de madrugada en una carretera de Picos de Europa
  7. 7 Herido en un atropello junto al hospital Campo Grande de Valladolid
  8. 8 La vacuna de la gripe que viene: Sanidad la separa de la covid y fija objetivos en niños
  9. 9

    Muere un hombre al estrellarse el aeroplano que pilotaba en Segovia
  10. 10

    Tres detenidos en Medina con 14,4 kilos de marihuana en un domicilio

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Feijóo revertirá si gobierna las ayudas que fomentan el «'efecto llamada'» de la inmigración ilegal

Feijóo revertirá si gobierna las ayudas que fomentan el «&#039;efecto llamada&#039;» de la inmigración ilegal