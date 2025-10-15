Feijóo acusa a Sánchez de exprimir a los españoles para pagar a «sinvergüenzas» y este ridiculiza su liderazgo

«Las familias que sufren para llenar la cesta a fin de mes ven cómo en el PSOE y en su Ministerio de Transportes corren ... los billetes como en un prostíbulo». Ese es el latigazo con el que Alberto Núñez Feijóo ha abierto la sesión de control al Ejecutivo, el mismo día en el que el exministro exsecretario de Organización socialista, José Luis Ábalos, declara por cuarta vez ante el juez Leopoldo Puente bajo riesgo de entrar en prisión preventiva tras el informe de la UCO en el que, por primera vez, se aportan pruebas de que manejó más de 95.000 euros sin justificación bancaria y durante sus años en el cargo dispuso de «ingresos irregulares y opacos».

«Con usted han prosperado Ábalos, Santo Cerdán, Koldo, su familia...hay más, eso sí, todos a su sobra. Y mientras en su círculo hacen caja, los españoles hacen cuentas», ha recriminado el líder de la oposición a Pedro Sánchez, con un alusión a la subida de la cuota mensual de los autónomos «hasta un 35%». «Usted ha convertido España en un país caro para el trabajador y barato para el sinvergüenza. ¿Le parece que esto es decente, señoría?», ha añadido. «Usted no dirige un país, usted lo exprime. Exprime a los que cumplen y protege a los que roban».

El presidente del Gobierno se ha mostrado impertérrito ante esas acusaciones y ha replicado con una alusión a la buena marcha de la economía. «Yo creo que este es uno de los Gobiernos más decentes, más estables y más eficaces de Europa. Ayer mismo el FMI elevó las previsiones de crecimiento económico al 2,9% en el año 2025 y al 2% en el año 2026. Es decir, vamos a crecer este año 2,5 veces más que la zona euro y dos veces más en el próximo año, en el año 2026. Y hace tres semanas las principales agencias de calificación internacionales elevaron a nivel A la calificación de la deuda pública española», ha dicho.

Sánchez, que lleva semanas tratando de encapsular en Ábalos y Cerdán las presuntas irregularidades que salpican a su partido, ha alegado que todo lo que le echa en cara el PP son «bulos, mentiras e insidias». «Deje de hablar de la 'caja b', que, si ha existido, ha sido su partido. Mientras tanto, este gobierno seguirá haciendo de España una economía con triple A», ha rematado a pesar de que ninguna agencia ha dado esta triple A a España. Lo que si es cierto es su primera afirmación, que ya hay tres ( Moody's, Fitch y S&P Global Ratings) que le han otorgado una A, por primera vez desde la crisis financiera.

El jefe del Ejecutivo ha ridiculizado además el liderazgo de Feijóo. «Este es uno de los gobiernos más decentes de la Unión Europea. Lo es. Lo que no es decente son sus silencios, señoría», le ha espetado. Sánchez ha aprovechado a continuación para cargar contra los principales barones del PP, Isabel Díaz Ayuso y Juanma Moreno, por su negativa a aplicar la ley del aborto en la Comunidad de Madrid, en el primer caso, y la crisis del cribado de cáncer de mama en Andalucía, en el segundo. «¿Usted qué dice? Nada. Absolutamente nada, señoría. Este es el problema. La pregunta que debemos hacerle es qué aporta usted a la política española. Y la clave la tiene en su grupo, que le aplauden para tapar con sus aplausos la nada de sus intervenciones», ha zanjado.