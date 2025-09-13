El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Vingegaard conquista la Bola del Mundo y sentencia la Vuelta
Explosión en el bar 'Mis Tesoros' de la calle Manuel Maroto de Puente de Vallecas (Madrid). EFE

Una explosión en un bar de Madrid deja 21 heridos, tres de ellos graves

El suceso se ha producido en la calle Manuel Maroto, situada en el distrito de Puente de Vallecas, entorno a las 15.00 horas

EP

Madrid

Sábado, 13 de septiembre 2025, 16:31

Una explosión en un bar de Madrid capital ha dejado un balance de 21 heridos, tres de ellos de gravedad, después de que la detonación afectara al edificio de viviendas ubicado justo encima del local.

El suceso se ha producido en la calle Manuel Maroto, situada en el distrito de Puente de Vallecas, entorno a las 15.00 horas, según ha informado Emergencias Madrid este sábado.

Al bar han acudido 13 dotaciones de Samur-Protección Civil y 17 de bomberos del Ayuntamiento de Madrid, además de varias unidades del Servicio de Urgencia Médica (SUMMA 112) de la Comunidad de Madrid.

Los bomberos todavía permanecen en el lugar de los hechos y están realizando trabajos de desescombro.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La motorista fallecida en la VA-30: «Trabajadora, risueña y siempre atenta a todos»
  2. 2

    Listado completo con las rutas de Buscyl gratis desde el lunes 15 de septiembre
  3. 3 Roca Rey pasa a la enfermería tras ser cogido en Valladolid en su primer toro
  4. 4 Denuncian que un activista que saltó a la contrarreloj «quedó inconsciente tras ser lanzado por la policía»
  5. 5

    Un nuevo radar multicarril controla el paso por la VA-30 y eleva a 29 los dispositivos en Valladolid
  6. 6 Cambio de horario en la última sesión de fuegos artificiales
  7. 7

    El Rey Fernando sufre un nuevo accidente en plena comparsa
  8. 8 La influencer Marian Izaguirre, hospitalizada en estado crítico tras varios días desaparecida
  9. 9 Hace un giro prohibido con el coche y les pillan con un rolex, piedras preciosas y objetos robados
  10. 10 Programa de fiestas de Valladolid 2025. Viernes 12 de septiembre

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Una explosión en un bar de Madrid deja 21 heridos, tres de ellos graves

Una explosión en un bar de Madrid deja 21 heridos, tres de ellos graves