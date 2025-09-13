Una explosión en un bar de Madrid deja 21 heridos, tres de ellos graves El suceso se ha producido en la calle Manuel Maroto, situada en el distrito de Puente de Vallecas, entorno a las 15.00 horas

Explosión en el bar 'Mis Tesoros' de la calle Manuel Maroto de Puente de Vallecas (Madrid).

EP Madrid Sábado, 13 de septiembre 2025, 16:31 | Actualizado 17:25h.

Una explosión en un bar de Madrid capital ha dejado un balance de 21 heridos, tres de ellos de gravedad, después de que la detonación afectara al edificio de viviendas ubicado justo encima del local.

El suceso se ha producido en la calle Manuel Maroto, situada en el distrito de Puente de Vallecas, entorno a las 15.00 horas, según ha informado Emergencias Madrid este sábado.

Al bar han acudido 13 dotaciones de Samur-Protección Civil y 17 de bomberos del Ayuntamiento de Madrid, además de varias unidades del Servicio de Urgencia Médica (SUMMA 112) de la Comunidad de Madrid.

Los bomberos todavía permanecen en el lugar de los hechos y están realizando trabajos de desescombro.