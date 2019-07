Directo | Rufián, a Sánchez: «Estamos condenados a entendernos»

Isaac Asenjo

Gabriel Rufián (ERC): "Señor Sánchez, tengo una noticia para usted. Usted no tiene mayoría absoluta. Usted no ganó el pasado 28 de abril por mayoría absoluta. Y por más que actúe como si la tuviera, no la tendrá. ¿Qué hace pidiéndole la abstención a la derecha? ¿Qué hace pidiéndole la abstención a Ciudadanos y al PP, a Casado y a Rivera, cuando usted por buenos principios no lo hizo? ¿Qué hace ignorándonos a nosotros? Dos horas de discurso de investidura y una sola mención durante tres segundos al final a sus socios, a sus hipotéticos socios de facto, Unidas Podemos. Y cero a Cataluña. Y no es por hablar del monotema, como dicen algunos, es porque es el principal conflicto político que tiene sobre la mesa usted, como futuro presidente de este país".