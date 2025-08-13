Las críticas de Canarias a la gestión migratoria fuerzan a Sánchez a reunirse con Clavijo

Las críticas del Gobierno canario a la lentitud con la que el Ejecutivo central está cumpliendo con las órdenes del Supremo para el reparto de ... los menores peticionarios de asilo ha provocado que finalmente Moncloa acceda a un cara a cara entre las dos administraciones. El presidente insular, Fernando Clavijo, anunció este miércoles que el próximo lunes 18 de agosto se reunirá con Pedro Sánchez en Lanzarote, donde veranea el jefe del Ejecutivo central, para abordar la situación migratoria, además de otros temas como la ‘agenda canaria’ y asuntos presupuestarios.

La reunión, según diversas fuentes, es probable que se desarrolle a partir de las 16.30 horas en la sede del Cabildo de Lanzarote, a una docena de kilómetro de la residencia de La Mareta, en Teguise, donde Sánchez está de vacaciones desde finales de julio.

En una entrevista en TVE, Clavijo ya dejó claro que tiene previsto reprochar a Sánchez su falta de compromiso con el tema de los menores.. «El Gobierno no está cumpliendo con sus obligaciones», afirmó el presidente insular «Es el Tribunal Supremo el único que ha hecho que esta situación empiece a corregirse», agregó. El presidente canario reconoció que en relación al reparto de los menores migrantes no acompañados, hay «mayoritariamente» un problema de financiación en el trasfondo del rechazo de la mayoría de las autonomías a acogerlos.

Clavijo se quejó particularmente este miércoles de que en un país con 50 millones de habitantes «sea un problema acoger a 5.000 menores». El jefe de Gobierno autonómicos contrapuso las trabas para hacerse cargo de los solicitantes de asilo de origen africano con la respuesta que dio España en su día para acoger a los refugiados de Ucrania o de Afganistán. «Yo puedo entender la situación política, pero sí sí espero que de esta reunión y esos acuerdos pues salgan acciones concretas que se pueden cristalizar en los próximos meses», auguró el presidente Canario.