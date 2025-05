El congreso del PP dejará abiertas las futuras alianzas con Vox

Desde que anunciase el adelanto del congreso nacional del PP a julio, Alberto Núñez Feijóo ha asegurado por tierra, mar y aire que no ... le incomodan los debates internos. Que está dispuesto a revisar el ideario del partido, sin actualizar desde tiempos de Mariano Rajoy, y abordar cuestiones clave que en estos últimos ocho años sin un congreso al uso han quedado en el limbo. Es el caso de las posibles alianzas con Vox o con la relación con Junts, que se atraganta entre las filas populares. Pero empieza a desvanecerse la esperanza de que la ponencia política plasme las «estrategias a futuro» con otras formaciones.

En la cúpula del PP, insisten en que la formación debe salir del congreso con una ponencia marco «que deje por escrito qué somos y cuál debe ser el rumbo que debemos seguir». Es decir, que marque las líneas base con las que se elabora el programa con el que Feijóo se presentará a las elecciones. «Lo que hagan los demás no entra dentro del ámbito de competencias nuestro, ni en nuestro objetivo, ni en nuestra motivación», avisó este martes el presidente de la Junta, Juanma Moreno, encargado de pilotar la ponencia junto a su homólogo en Castilla y León Alfonso Fernández Mañueco, la eurodiputada Alma Ezcurra y la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca.

Feijóo no ha arriesgado y ha confiado la elaboración del documento programático sobre el que asentar el proyecto «alternativo» a Pedro Sánchez a dirigentes afines del ala más moderada del partido. Y, aunque, el cierre de filas en el partido con el líder nacional es total no le han dejado de enviar algún recado de cara al cónclave. El último, le ha llegado este miércoles a través de José María Aznar. El expresidente aprovechó una conferencia sobre la nueva relación entre Europa y Estados Unidos en el segundo mandato de Donald Trump para avisar al dirigente gallego de que «atizar» al Gobierno no es suficiente para «gobernar» un país. «Ganar porque el rechazo del adversario es mayor que el entusiasmo de los propios permite ahorrarse los programas meditados», afirmó.

Aznar insistió en que «no tener un mandato claro suele propiciar un rumbo errático en la acción de Gobierno», alentando la idea de que Feijóo debe dar la «batalla cultural» en el cónclave de julio si quiere dar el salto definitivo a la Moncloa. Una idea que comparte la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien en la presentación el pasado lunes del libro de Esperanza Aguirre defendió que al PP no sólo le debe bastar con «echar a Sánchez», sino que tiene que «ilusionar».

Feijóo, que compartió foro con el expresidente Aznar aunque no se llegaron a cruzar, aseguró que del cónclave que se celebrará en julio saldrá «el proyecto de la España que vendrá». Un reverso, en todo caso, del «populismo» que atribuye al actual jefe del Ejecutivo, del que destacó, además, su «afán para controlarlo todo y con tanta aversión a ser controlado».