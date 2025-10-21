El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Carlos Mazón. Efe

La comisión del Congreso de la dana recibirá a las víctimas la primera semana de noviembre y a Mazón, el día 17

El calendario prevé 127 comparecencias, la última de ellas, la del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Martes, 21 de octubre 2025, 14:39

Comenta

La comisión del Congreso que investiga la gestión de la dana se abrirá en la primera semana de noviembre con los representantes de las víctimas ... y recibirá al presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, el lunes 17 de ese mismo mes, según el plan de trabajo que han pactado este martes los partidos del Gobierno y sus aliados. PSOE, Sumar, ERC, Junts, Bildu, PNV, Podemos y Compromís han apoyado este calendario mientras que el PP y Vox, que ya rechazaron la apertura de la investigación, han votado en contra.

