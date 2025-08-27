Begoña Gómez pide al juez Peinado que suspenda su declaración del 11 de septiembre y fije nueva fecha
La defensa de la mujer del presidente del Gobierno argumenta que para ese día ya tenía agendado otro señalamiento en Canarias
C. P. S.
Miércoles, 27 de agosto 2025, 10:06
El abogado de Begoña Gómez, el exministro socialista Antonio Camacho, ha pedido al juez Juan Carlos Peinado que suspenda la declaración como investigada de la ... esposa del presidente del Gobierno que, en principio, estaba prevista para el próximo 11 de septiembre y fije una nueva fecha. Argumenta que para ese día ya tenía agendado otro señalamiento en Tenerife.
Así consta en un escrito que la defensa envió el jueves pasado al titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid, después de que éste acordara imputar a Gómez un presunto delito de malversación por la contratación de Cristina Álvarez como su asesora personal en Moncloa.
