La presidenta de la comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en la festividad de La Paloma en Madrid este viernes. EFE

Ayuso defiende «todas» la expresiones religiosas pero alerta de un «choque cultural»

La presidenta de la Comunidad de Madrid, que defiende «procesiones, belenes y cabalgatas" junto a otros ritos, reprueba a la minoría extranjera que no se integra y pretendería "imponer" costumbres regresivas

Miguel Ángel Alfonso

Miguel Ángel Alfonso

Madrid

Viernes, 15 de agosto 2025, 13:54

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha regresado este viernes a la primera línea política con motivo de las fiestas por ... la Vigen de la Paloma, festividad de primer nivel en la capital. La baronesa del PP se ha referido por primera vez a la polémica de Jumilla (Murcia), donde su partido y Vox han prohibido la celebración de cultos musulmanes en espacios polideportivos, lugares en los que se solían acontecer este tipo de festividades religiosas.

