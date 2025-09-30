El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Cristina Álvarez E.P.

La asistente de Begoña Gómez recurre la decisión de llevarla ante un jurado

«Estamos ante la instrucción en la que los mismos hechos son o no constitutivos de delito según el día de la semana en que nos encontremos«, alega la defensa de Cristina Álvarez

Melchor Sáiz-Pardo

Melchor Sáiz-Pardo

Martes, 30 de septiembre 2025, 21:46

Cristina Álvarez, la asistente de Moncloa acusada por el juez Juan Carlos Peinado de trabajar para la cátedra de Begoña Gómez a pesar de cobrar ... un sueldo público de Presidencia, ha recurrido la decisión del instructor de iniciar los trámites para enjuiciarla ante un jurado popular acusada de malversación junto a la mujer de Pedro Sánchez y al delegado del Gobierno en Madrid, Fran Martín.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Al menos 18 afectados en Valladolid por el cierre por sorpresa de un concesionario de motos
  2. 2

    La Guardia Civil investiga una brutal agresión grupal a un hombre en Tordesillas
  3. 3

    El fallecido al caerle un árbol en Pedrajas era un exagente forestal de 60 años
  4. 4 Viajes gratis en autobús en Castilla y León: consulta las 2.610 rutas de Buscyl disponibles desde este martes
  5. 5 Muere un hombre de 60 años tras caerle un pino en Pedrajas de San Esteban
  6. 6

    La demanda del Ayuntamiento contra la estación de trenes pide la anulación del proyecto
  7. 7

    La vacuna contra la gripe en Castilla y León: fecha, grupos de riesgo y todo lo que debes saber
  8. 8 Más de 300 voluntarios apuntalarán la Marcha contra el Cáncer de Valladolid: «Todo el mundo es válido»
  9. 9

    La Guardia Civil asevera que el atropello mortal de tres camioneros en Tordesillas era «evitable»
  10. 10

    ¿Es mejor ducharse por la mañana o por la noche? La ciencia lo tiene claro

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla La asistente de Begoña Gómez recurre la decisión de llevarla ante un jurado

La asistente de Begoña Gómez recurre la decisión de llevarla ante un jurado