La asistente de Begoña Gómez recurre la decisión de llevarla ante un jurado

Cristina Álvarez, la asistente de Moncloa acusada por el juez Juan Carlos Peinado de trabajar para la cátedra de Begoña Gómez a pesar de cobrar ... un sueldo público de Presidencia, ha recurrido la decisión del instructor de iniciar los trámites para enjuiciarla ante un jurado popular acusada de malversación junto a la mujer de Pedro Sánchez y al delegado del Gobierno en Madrid, Fran Martín.

La empleada de Presidencia, en su alegato de diez páginas al que ha tenido acceso este periódico, critica muy duramente la instrucción de Peinado, al que acusa directamente, entre otras cosas, de desobedecer «al criterio de la Audiencia Provincial» que negó «de manera expresa y tajante» que la asistente hubiera podido cometer el delito de malversación.

«Estamos ante la instrucción en la que los mismos hechos son o no constitutivos de delito según el día de la semana en que nos encontremos», llegan a ironizar los letrados de Álvarez, que insisten en asegurar que el magistrado, como ya hizo «hasta tres veces» en su empeño en incluir el rescate de Air Europa en su investigación, «vuelve ignorar el criterio de la superioridad, llegando esta vez incluso a mutilar un auto de la Audiencia Provincial, que transcribe parcialmente y de manera descontextualizada para disimular su rebeldía».