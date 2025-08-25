El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. EP

Anatomía de las 15 medidas del plan anticorrupción de Sánchez

Fernando Jiménez, experto del Greco del Consejo de Europa, las disecciona e insta: «¿Quieren concienciar? Pues compórtense deotra manera»

Lourdes Pérez

Lourdes Pérez

Lunes, 25 de agosto 2025, 00:03

En una fecha tan intempestiva como el 9 de julio, el presidente Sánchez compareció ante el Congreso, forzado por la escandalera de la imputación y ... posterior ingreso en prisión de Santos Cerdán, para dar explicaciones y ofrecer como lenitivo el Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción. Un paquete de iniciativas elaboradas en colaboración con la OCDE, alguna de nuevo cuño y varias remozadas, que Fernando Jiménez Sánchez disecciona para este periódico con esceptismo, conociendo el percal de dónde viene el país y a la espera de que se desbroce «la letra pequeña».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Blindan dos hospitales de Valladolid por el ingreso de los implicados en el tiroteo de Ávila
  2. 2 Un detenido por apuñalar a un joven de 22 años en Valladolid
  3. 3 Detenido en el hospital de Valladolid un joven de 19 años implicado en el tiroteo mortal de Ávila
  4. 4

    Muere Alfredo Hernández, catedrático de la UVA y analista de la sociedad castellana y leonesa
  5. 5 Bustamante hará parada en un pueblo de Valladolid durante su gira: precio de las entradas
  6. 6 Detenido por amenazar de muerte y proferir insultos racistas a una camarera
  7. 7 Una familia pionera en bautizos civiles en Valladolid: «Fue un día especial para presentar a Cloe»
  8. 8

    Del error en la vacuna al bache del accidente, las reclamaciones de indemnización a las administraciones
  9. 9 Detenido por aprovechar las visitas a sus abuelas para robarles: «Es problemático y siempre miente»
  10. 10

    Aficrovall: la lucha cotidiana en Valladolid contra un dolor que se vuelve eterno

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Anatomía de las 15 medidas del plan anticorrupción de Sánchez

Anatomía de las 15 medidas del plan anticorrupción de Sánchez