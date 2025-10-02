El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente «En la época de ETA, la prioridad era hacer el periódico todos los días pero, sobre todo, sobrevivir y resistir»
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la reunión de la Comunidad Política Europea en Copenhague (Dinamarca). REUTERS

Sánchez no descarta «acciones» legales contra Israel tras la interceptación de la flotilla

El presidente defiende que los integrantes el convoy «no representaban nigún peligro» y avanza que el Gobierno estudiará si ha habido una violación de la legalidad internacional

Miguel Ángel Alfonso

Miguel Ángel Alfonso

Madrid

Jueves, 2 de octubre 2025, 13:47

Comenta

La interceptación por parte de Israel de la Global Sumud Flotilla, formada por 44 embarcaciones y cuyo destino era Gaza, ha tensado la ya ... espinosa relación diplomática entre España y el Estado hebreo. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha avanzado este lunes que el Ejecutivo estudiará si ha habido una violación de la legalidad internacional y no descarta tomar «acciones» legales.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un pueblo de Valladolid es el único de la región que está entre los 50 más ricos de España
  2. 2 Detenido el responsable del concesionario de motos que cerró sin avisar: 25 afectados y 100.000 euros en perjuicios
  3. 3

    Detienen a Ángel Benito Moreno, el preso fugado de la cárcel de Valladolid en febrero
  4. 4

    Los ochos meses de investigación para dar con Ángel Benito: «Su entorno se movía mucho»
  5. 5

    El profesor que mató a tiros a su mujer y a su hijo en Laguna de Duero
  6. 6

    Detenidas cinco personas por la brutal agresión grupal a un hombre en Tordesillas
  7. 7 Muere Lourdes Gómez Cuervo, alcaldesa de Vega de Valdetronco desde 2003
  8. 8

    La antigua discoteca Cabana de Valladolid revive para acoger 57 trasteros
  9. 9

    Los médicos en huelga: «Vamos hacia una situación dramática de nuestro sistema sanitario público»
  10. 10 Indemnizan con 1,2 millones de euros a los padres de un bebé por los daños causados en una resonancia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Sánchez no descarta «acciones» legales contra Israel tras la interceptación de la flotilla

Sánchez no descarta «acciones» legales contra Israel tras la interceptación de la flotilla