Sánchez no descarta «acciones» legales contra Israel tras la interceptación de la flotilla

La interceptación por parte de Israel de la Global Sumud Flotilla, formada por 44 embarcaciones y cuyo destino era Gaza, ha tensado la ya ... espinosa relación diplomática entre España y el Estado hebreo. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha avanzado este lunes que el Ejecutivo estudiará si ha habido una violación de la legalidad internacional y no descarta tomar «acciones» legales.

«Lo he dicho en muchas ocasiones, la flotilla no representa ningún peligro para el Gobierno de Israel y, por tanto, esperemos que la acción del Gobierno de Israel no represente ninguna amenaza tampoco para la flotilla», ha asegurado Sánchez en declaraciones a los medios en su llegada a la cumbre de la Comunidad Política Europea, que se celebra este jueves en Copenhague (Dinamarca).

El Ministerio de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, por su parte, ha convocado a la encargada de negocios israelí en España, Dana Erlich, para trasladar el rechazo del Gobierno por lo ocurrido y reclamar la liberación de las peronas que viajaban a bordo del convoy, entre ellos unos 65 españoles.

Albares ha exigido a Israel que libere «inmediatamente» a los españoles que han sido retenidos y no se les acuso «de nada» ya que, en su opinión y como ya reforzó el propio Pedro Sánchez, «no representaban ninguna amenaza».

Por el momento, Exteriores no disponen de datos concretos sobre el número de españoles que ya han sido interceptados -pero sí tienen constancia de que un primer grupo ya ha llegado a puerto, hacia donde se dirige el cónsul y el encargado de Interior de la Embajada, junto con otro guardia civil, para poder prestarles atención consular.

Albares ha insistido en que los miembros de la flotilla «no tenían ningún ánimo de hostigamiento, de realizar cualquier tipo de acción ilegal y por lo tanto entiendo que no se les debe de acusar absolutamente de nada» ya que se trata de «ciudadanos españoles pacíficos y solidarios».

En este sentido, ha recalcado que su prioridad ahora es que puedan recuperar la libertad de movimientos que no deberían haber perdido «lo antes posible», ya que ejercían su derecho de paso inocente en aguas internacionales, y puedan regresar a España «inmediatamente». «No voy a aceptar ninguna acusación injusta e infudada hacia ellos», ha recalcado.

En estos momentos, ha dicho el ministro, está centrado en poder brindarles atención consular y protección diplomática y «en que su integridad física y sus derechos sean respetados», si bien ha dejado la puerta abierta a adoptar otras medidas más adelante.

Deportación a Madrid y Londres

El buque Furor de la Armada, que escoltó a la flotilla hasta la zona de exclusión, continuará bordeando la zona y permanecerá allí hasta que se normalice la situación, después de esta madrugada Israel haya empezado a interceptar los barcos de la flotilla humanitaria con destino a Gaza, han confirmado a Efe fuentes de Defensa.

El ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani, por su parte, ha informado este jueves que Israel quiere repatriar a los miembros de la flotilla retenidos a Londres y Madrid. Los detenidos, prosiguió el también vicepresidente del Gobierno italiano, «esta noche, tras el Yom Kippur, serán trasladados a unas instalaciones en Be'er Sheva» y «mañana por la mañana recibirán las visitas consulares».

Estas se realizarán, ha proseguido Tajani, «mediante una única medida de expulsión forzosa» y «a bordo de dos vuelos chárter, el lunes 6 y el martes 7 de octubre, en dos capitales europeas distintas» que quiere que sean Londres y Madrid.