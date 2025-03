Viaje en coche eléctrico a la estación de carga rápida más cercana al Círculo Polar Ártico

Canal Motor Domingo, 16 de marzo 2025, 09:01 Comenta Compartir

En un desafío extremo, donde el frío glacial y la vastedad blanca dominan el paisaje, ocho aventureros se lanzan a una travesía épica hacia el confín norte del planeta.

Partiendo desde la gélida Kiruna, en Suecia, dos robustos Macan con tracción integral y dos elegantes Taycan Cross Turismo se adentran en un viaje que los llevará hasta el remoto pueblo pesquero de Mehamn, en la costa noruega del mar de Barents.

Este destino, que marca el final de la ruta de los barcos postales y el umbral de la frontera rusa, alberga un tesoro tecnológico único: la estación de carga rápida más septentrional del mundo. Una prueba de resistencia y autonomía para los vehículos eléctricos de Porsche, y un testimonio de la creciente infraestructura que impulsa la movilidad sostenible en los rincones más inhóspitos del planeta.

Porsche lanzó el Taycan con un gran recorrido de prensa transeuropeo en 2019 y, desde entonces, el fabricante de coches deportivos ha utilizado el viaje por carretera como medio para demostrar la capacidad de la berlina eléctrica para recorrer largas distancias de manera cómoda y rápida. En este tiempo se han hecho rutas con el Taycan por Australia, desde Stuttgart hasta Sevilla y luego a Estambul, e incluso por la India. Pero ninguna tan dura como la que nos ocupa, debido al clima y a las condiciones del firme, que finaliza en la península de Nordkinn, cuyo extremo es el punto situado más al norte de Europa continental.

Cuatro modelos eléctricos se dirigen hacia el amanecer ártico. Se trata de dos Macan de la generación actual dotados de tracción total y dos Taycan Cross Turismo, también con cuatro ruedas motrices. Los conductores que van a bordo viajan tan rápido como lo permiten las carreteras y los límites de velocidad, con la calefacción puesta, a pesar de que hay hasta 35 grados centígrados de diferencia entre la temperatura exterior y la interior.

La estrategia de carga queda en manos del Porsche Charging Planner, que viene de serie en el Macan y en el Taycan Cross Turismo. Este sistema calcula dónde deben detenerse y durante cuánto tiempo. Resulta llamativo que todo el trayecto a través de Suecia y parte de Finlandia se hace sin tener que cargar la batería, con la primera parada prevista en Kautokeino, ya a 40 km del extremo norte de Noruega, en el distrito de Finnmark.

Escandinavia es conocida por la calidad y disponibilidad de su infraestructura para vehículos eléctricos y esta acogedora ciudad no es una excepción, ya que cuenta con varias estaciones de carga rápida en mitad del frío paisaje.

Aunque los Macan y Taycan de tracción total están equipados con neumáticos de invierno en lugar de los de clavos tan populares en Escandinavia, no pierden la compostura en ningún momento. Los vehículos, con sus conductores a los mandos, avanzan a buen ritmo y con seguridad.

Y entonces, por fin, el destino aparece a la vista: una estación de carga Kople con postes de hasta 175 kW. Los coches están enchufados, con las aguas negras del mar de Barents justo detrás de ellos. En el Nordic Safari Hotel, justo al otro lado del puerto, el chef Kolbjørn Kristoffersen está dando los últimos retoques a una cena en la que el protagonista es el cangrejo real, llegado a las cocinas apenas unas horas antes. Un largo día llega a su fin.

Ya son varios los viajes por carretera alrededor del mundo en los que hemos demostrado que la movilidad eléctrica es adecuada para el uso diario. Esta vez lo hemos hecho en el frío del invierno escandinavo», dice Mayk Wienkötter, responsable de Comunicación de las gamas Panamera y Taycan.

Es la primera vez que juntamos al Macan y al Taycan en una aventura como esta. Con temperaturas entre cero y menos 10 grados, nuestros deportivos eléctricos funcionaron de maravilla. Su autonomía en condiciones reales en estas circunstancias resultó ser de unos 380 km, con un consumo de aproximadamente 25 kilovatios hora por cada 100 km.

Es un claro ejemplo de los esfuerzos que los ingenieros de Porsche han hecho en materia de gestión térmica y todo lo que le atañe, incluidas las bombas de calor. En ningún momento el sistema pidió que alguien bajara la calefacción durante la ruta; y todos los participantes cargaron rápidamente, donde los coches indicaron y durante el tiempo previsto.

En estas condiciones, el viaje no podría haberse completado más rápido en un coche con motor de combustión. «El recorrido fue realmente agradable y las opciones de vuelo aquí no son muy buenas, así que mañana vamos a hacer todo el viaje de vuelta. Otros 750 km, otras 10 horas de conducción, otras dos paradas rápidas para cargar. No hay problema».

Con estos dos modelos, el fabricante de coches deportivos está impulsando decididamente la electrificación en su gama. En 2024, el Macan llegó en su segunda generación como un vehículo totalmente eléctrico. Gracias a su diseño atemporal, al rendimiento característico de Porsche, a su gran autonomía y a su practicidad en el uso diario, el nuevo Macan cumple sobradamente los requisitos de los clientes de Porsche que desean conducir un SUV.

El Taycan Cross Turismo tiene todas las ventajas del Taycan, entre otras, unas prestaciones elevadas y una gran autonomía. Pero va un paso más allá al ofrecer más espacio para la cabeza de los pasajeros en la parte trasera y un mayor volumen de carga en su maletero. El chasis con tracción total de serie y suspensión neumática es regulable en altura. Los elementos de diseño todoterreno incluyen embellecedores de los pasos de rueda, faldones inferiores delanteros y traseros exclusivos y taloneras laterales.