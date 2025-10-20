La suscripción: La puerta de entrada a un coche eléctrico sin un gran desembolso

N. S. Lunes, 20 de octubre 2025, 09:00 Comenta Compartir

Un nuevo estudio europeo estima que para 2035, el mercado europeo de suscripciones, alquiler y carsharing crecerá casi un 70% en el continente (65%). Este cambio radical en el panorama de la movilidad refleja una transformación en la manera en que los consumidores, también españoles, perciben la propiedad del automóvil, poniendo de relieve la creciente demanda de opciones flexibles y sostenibles.

Bipi, compañía de suscripción de vehículos que opera en España desde 2017, ha sido testigo del incremento de interés por parte de los españoles en la suscripción, un modelo que permite acceder por periodos de 3, 6 o 12 meses a coches por una cuota mensual que incluye seguro y asistencia y sin necesidad de permanencia.

«Cada vez más conductores valoran la flexibilidad de poder cambiar de coche cada cierto tiempo, poder probar otras opciones por gusto o porque sus necesidades de vida cambien» señala Alejandro Vigaray, CEO de la compañía. «En Bipi ofrecemos soluciones de movilidad que se adecuan al momento de vida de cada persona, y esto cada vez es más valorado.

Datos propios de Bipi dibujan, además, un crecimiento espectacular en la demanda de híbridos e híbridos ligeros de suscripción en el último año, lo que posiciona a esta opción como una vía para que los españoles opten por la movilidad sostenible.

Si en 2024, los modelos híbridos e híbridos ligeros y de gasolina lideraban la demanda con un 38% de cuota cada uno, en solo unos meses los híbridos suponen ya el 68% de los nuevos contratos, dejando muy lejos a los modelos diésel (22%) que ahora son la segunda opción.

Los datos de Bipi muestran que el porcentaje del eléctrico puro es de sólo un 0,53%, cifra inferior a la del 1,66% de hace un año. Mientras, los modelos gasolina caen 30 puntos en la primera mitad del 2025 (del 38% al 8%), coincidiendo con la misma cuota que ganan los híbridos.

