La DGT presupuesta 363.000 euros para comprar drones de vigilancia de carreteras

Nuevos ojos sobrevolarán las carreteras. La Dirección General de Tráfico ha presupuestado 363.000 euros para la adquisición de drones, dentro de una partida de 650.000 euros para actualizar sus vehículos. Se destinarán, según el Ministerio del Interior, a intensificar la vigilancia aérea del tráfico por carretera para el control de distracciones al volante y la protección de colectivos vulnerables, especialmente los ciclistas.

Desde el organismo no se ha especificado cuántos drones se adquirirán con dicho presupuesto, que se refiere a la adquisición de equipos RPAS. Es decir, engloba tanto la adquisición de la aeronave como de los equipos y antenas necesarios para su manejo. Dicho presupuesto corresponde al Programa 132B-SuperProyecto 2010 16 101 2021, según desveló el jueves Isabel Goicoechea, subsecretaria del Ministerio del Interior, en la comisión de seguridad vial del Congreso de los Diputados, a una pregunta del diputado del PP Óscar Gamazo.

Según precisó Goicoechea, «la concesión se encuentra supeditada a distintos aspectos, entre ellos la formación y disponibilidad de personal necesario para realizar el despliegue operativo de estos sistemas». Por su parte, el diputado Goicoechea afeó que el dinero no se destine al mantenimiento del material rodante del cuerpo de tráfico. «En Teruel, por ejemplo, el subsector de Tráfico tiene 26 motocicletas paralizadas, en Sevilla hay denuncias pidiendo la inmovilización de motocicletas por su mal estado...», reseñó.

Según desveló también Goicoechea, la DGT recaudó en 2020 un total de 336.341.581 euros, por sanciones de tráfico pero también por tasas como las referidas a los exámenes de conducir. La cuantía, aún provisional, es solo un 10,14 % inferior a la que obtuvo en 2019, antes de la pandemia de coronavirus. De lo que no ofreció datos el organismo es a qué partidas concretas se destina este dinero, puesto que según argumentó Goicoechea, «no cabe establecer vinculación directa en la medida en que se destinan a cualquier tipo de partidas de seguridad vial o bien generan un remanente». En este sentido, el diputado del PP Gamazo criticó que «el 37% de lo recaudado se transfiera al Estado».

Flota de 11 drones

En la actualidad, la DGT cuenta ya con 11 drones. Tres de ellos están certificados por el Centro Español de Metrología (CEM) que pueden denunciar y los 8 restantes se utilizan para la regulación y gestión del tráfico. La misión los drones es vigilar y registrar todo tipo de infracciones como utilización del móvil, no utilizar el cinturón de seguridad, no respetar señales como el ceda el paso, circular sobre zonas cebreadas, etcétera, (excepto excesos de velocidad ya que no disponen de radar) de vehículos en las carreteras para posteriormente sancionarles.



Según la DGT, dichos aparatos multan, pero con ciertas limitaciones. Y es que estas pequeñas aeronaves, teledirigidas desde tierra por operadores específicamente formados, vienen a completar las labores de vigilancia que realiza la flota de helicópteros de la DGT sobre más de 160.000 kilómetros de carreteras en el territorio nacional. La altitud operativa estos drones es de hasta 120 metros, tienen una autonomía de 20 minutos, un radio de acción de 500 metros y equipan cámaras de alta definición con un alcance de visión de hasta 7 kilómetros.