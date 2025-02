Jaecoo7, para viajar 1200 kilómetros sin repostar

Santiago de Garnica Cortezo Martes, 18 de febrero 2025, 14:27 Comenta Compartir

Jaecoo es la marca hermana de Omoda , que se lanzó el año pasado, pero dirigida a un segmento más exclusivo, más de alta gama. Y ambas son productos de exportación del gigante automovilístico chino Chery y se están introduciendo rápidamente. Puede que no hayas oído hablar de Jaecoo hasta ahora, pero si la marca se acerca a sus objetivos declarados, empezarás a ver muchos SUV de Jaecoo en las carreteras españolas y del resto de Europa.

El primer modelo de la compañía que se lanzó en España, es el Jaecoo 7 de gasolina. En algunos mercados, se llama J7, mientras que en China se vende como Chery Tansuo 06. Ya está a la venta, por lo que puede dirigirse a uno de los 70 concesionarios de Jaecoo en España, con la previsión de crecer a unos 100 para fin de año. Y ahora llega esta versión PHEV de 340 CV, de potencia que la marca denomina como Super Híbrido Enchufable, con etiqueta «0» pero también otros muchos atractivos.

Un motor de gasolina y dos eléctricos

Lleva un motor de gasolina de 1.5 litros sobrealimentado, de 200 CV y dos eléctricos integrados en la transmisión, uno como propulsor y otro como generador. La potencia en conjunto es de 340 CV, el consumo medio homologado es de 0,7 l/100 km en ciclo combinado WLTP y 6,0 l/100 km en modo CS (charge sustaining), es decir, cuando el sistema híbrido gestiona la energía de manera que el nivel de carga de la batería se mantiene dentro de un rango relativamente constante, en lugar de descargarla o cargarla.

Y una autonomía eléctrica de 90 kilómetros WLTP. El depósito de gasolina es grande, hablamos de 60 litros, y la batería, de alta densidad energética, tiene 18,3 kWh de capacidad y se puede recargar a un máximo de 6,6 kW con corriente alterna y de 40 kW con corriente continua. En caso de carga rápìda (40kW) se pasa de 30% a 80» en 20 minutos.

Ampliar Mide 4,50 metros de largo, 1,86 m de ancho y 1.67 m de alto F. P.

El grado de protección IP de la batería, muy alto, es de 68. De este dato se habla poco, pero es muy interesante. El grado de protección IP es un estándar internacional que define el nivel de protección de un equipo frente a la entrada de polvo y agua. Este código está compuesto por dos dígitos: el primero indica la protección frente al polvo, mientras que el segundo se refiere a la protección contra líquidos. Una batería clasificada, como es el caso del Jaecoo 7, con un IP68 (Norma Internacional IEC 60529), significa que son completamente estancas al polvo y resistentes al agua proveniente de cualquier dirección.

Además, dispone de la función V2L (vehicle to load), con una potencia de salida de 3,3 kW, para alimentar una casa pequeña, un electrodoméstico, un proyector…

Jaecoo se refiere a su sistema de propulsión híbrido enchufable como un «sistema super híbrido», describiéndolo como «una versión revolucionaria del enfoque híbrido enchufable».

En términos del mundo real, es básicamente un híbrido enchufable muy eficiente, pero no exactamente la revolución que sugiere la publicidad. El conductor dispone de cuatro modos de funcionamiento: eléctrico puro, híbrido en serie, híbrido en paralelo y recuperación de energía.

Jaecoo ha dedicado un esfuerzo considerable a optimizar el sistema, ofreciendo una mejor economía en el mundo real que la mayoría de los demás híbridos enchufables.

De Madrid a La Coruña y regreso sin repostar

En este sentido, la marca organizó una prueba de consumo con dos unidades del JAECOO 7 SHS afrontado un recorrido desfavorable, con muchos desniveles y condiciones climatológicas invernales (frío, lluvia, nieve…) y grandes cambios de altitud, entre Madrid y A Coruña. El trayecto de ida, de 641 km, se realizó íntegramente por la antigua N-VI. Uno de los Jaecoo 7 obtuvo un consumo medio de 4,7 litros a los 100 kilómetros y una autonomía restante de 736 km. En el otro lograron un gasto medio de 4,8 l/100 km, con 706 km de autonomía para la segunda jornada.

Ampliar En condiciones reales se cubre una gran distancia sin repostar ni recargar F. P.

El segundo recorrido, A Coruña-Madrid, discurrió por la autopista A-6, siempre circulando a una velocidad adecuada al tráfico del momento y con el objetivo de llegar a destino sin necesidad de romper el precinto del depósito de combustible o del puerto de carga. Ambas unidades completaron la prueba de 1.200 km -con una autonomía restante de 36 km en el coche ganador- con un solo depósito.

Nuestro recorrido durante la presentación no fue lo suficientemente largo como para evaluar esas afirmaciones, pero logramos en una pequeña prueba de algo más de 150 kilómetros, con la batería al 70% en la salida, realizando un consumo de 2,4 litros a los 100 kilómetros, haciendo una conducción muy eficiente. En cualquier caso, son cifras a la espera de una prueba completa en nuestros recorridos habituales.

Por fuera y por dentro

Si hablamos de imagen externa, parece que Jaecoo se ha inspirado mucho en el Range Rover Evoque Se trata, en general, de un diseño limpio y ordenado, sin ninguno de los extravagantes adornos que suelen utilizar los fabricantes de coches para intentar que sus coches se distingan en un mar de SUV compactos. El principal punto de interés es la enorme parrilla en forma de «cascada».

Por dentro es curioso ver como Jaecoo ha optado por ofrecer dos interiores diferentes en el mismo modelo, según sea de gasolina o sea el híbrido enchufable, aunque los niveles de equipamiento son similares. Así mientras las versiones de gasolina están diseñadas para verse y sentirse un poco más robustas, por lo que estos modelos tienen una palanca de cambios gruesa en la consola central en lugar de una varilla más elegante en la columna de dirección, y hay manijas de agarre y manijas de las puertas de plástico voluminosas con aspecto metálico. La consola central tiene un estilo diferente, con diseños de compartimientos de almacenamiento y interruptores completamente diferentes. Incluso los interruptores de las ventanas son diferentes. El híbrido enchufable tiene un estilo más moderno y minimalista. Hay menos interruptores y controles físicos, con más funciones controladas por la pantalla táctil central, incluidos los espejos exteriores, lo cual es un poco molesto: tener que entrar en un menú para regular los retrovisores ya es excesivo.

Ampliar Buenos materiales, excelentes acabados, confortable y bien equipado F. P.

En términos prácticos, la posición de los asientos es buena y la visibilidad es mejor que en muchos otros rivales. El espacio para las piernas en la parte trasera es como el de rivales tipo Renault Austral, ya que no es un coche grande, pero el espacio para la cabeza es bueno y el nivel de materiales y acabados es el mismo de las plazas delanteras, algo de lo que no pueden presumir otras marcas.

El maletero, frente al Jaecoo 7 de gasolina que es de 424 litros, tiene un volumen de 340 litros de capacidad al perder espacio por la batería. Puede alcanzar los 1.265 litros abatiendo los asientos traseros.

La gran pantalla central está dispuesta en forma de retrato, en posición vertical, y, en general, funciona bien. En los modelos Select, tiene unas 13 pulgadas de ancho, mientras que las versiones Exclusive tienen una pantalla más grande, de 15 pulgadas. Para ser honestos, no notamos ninguna ventaja particular en tener una pantalla más grande, ya que la más pequeña es más que suficiente para la mayoría de las necesidades. De hecho, hay tanto espacio disponible que el Jaecoo realmente debería tener una barra de menú permanente para los controles de climatización, en lugar de tener que deslizar el dedo hacia arriba para acceder a ellos.

Al volante

Abrimos la puerta, nos sentamos y ponemos el cinturón y solo hay que pisar el freno y seleccionar la marcha para conducir: no hay que tocar ningún botón Stop/Start. Tampoco hay que presionar ningún botón al bajar del coche y cerrarlo. Una vez en marcha, el sistema SHS permite combina unas prestaciones buenas (3,8 segundos en el 0-50 km/h, 8,5 s. en el 0-100 km/h y una velocidad máxima de 180 km/h), con una entrega de potencia suave, agradable y lineal. Esta tecnología híbrida está orientada hacia un modo de funcionamiento eléctrico y en la mayoría de las condiciones el vehículo está impulsado, principalmente, por el motor eléctrico.

Ampliar Los asientos son cómodos, acogedores F. P.

El sistema de gestión inteligente cambia el modo de funcionamiento del sistema entre el eléctrico puro, híbrido en serie, híbrido en paralelo y de combustión pura, según las circunstancias y necesidades de conducción, sin que el conductor sienta cambios o variaciones bruscas. En conducción urbana y a bajas velocidades el sistema opera en modo eléctrico puro. Si, en esas condiciones, la batería se agota; o si aumenta la velocidad de uso, el sistema pasa a modo híbrido en serie: el motor eléctrico sigue propulsando el coche, mientras que el motor térmico genera electricidad. En carretera y en fuertes demandas de aceleración, el Jaecoo 7 Súper Híbrido Enchufable pasa a operar en modo híbrido en paralelo: el motor térmico y el motor eléctrico trabajan juntos para impulsar el vehículo. A velocidades constantes y elevadas en autopista, el motor térmico es el encargado de llevar la potencia a las ruedas delanteras.

Además, hay disponibles tres modos de conducción (Normal, ECO, Sport) que varían el carácter y la entrega de potencia del sistema de propulsión.

Ampliar A la hora de conducir, trasmite una buena sensación de seguridad y confianza F. P.

Este híbrido enchufable es especialmente suave y silencioso en modo eléctrico, y el cambio entre electricidad y gasolina es discreto. Las ruedas delanteras se ven un poco superadas si, a la salida de una curva, pisamos el acelerador con decisión y aún las ruedas están giradas. La buena noticia es que probablemente Jaecoo pueda solucionar esto mediante una actualización de software inalámbrica, ya que todo está controlado electrónicamente.

La calidad de conducción en nuestra ruta urbana y de carreteras, fundamentalmente, fue buena y ciertamente comparable con otros automóviles en este segmento. Los asientos parecieron muy cómodos en nuestro recorrido, mientras que la visibilidad desde la posición del conductor es en general buena. No me gusta el tacto de la dirección, es poco informativa, trasmite pocas sensaciones (por otra parte, muy en línea de lo que vemos hoy día), pero en conjunto es un coche que se sujeta bien a la carretera y que reacciona muy, muy bien, a nuestras acciones sobre la dirección y los frenos, trasmitiendo una agradable y real sensación de seguridad y confianza.

En línea con todos los coches nuevos, hay un sinfín de pitidos molestos que te alertan de todos los posibles escenarios de peligro que puedas imaginar, principalmente relacionados con los límites de velocidad o con apartar la vista del parabrisas durante más de tres octavos de segundo. Desactivarlos es bastante fácil, pero de acuerdo con la última normativa de la UE, volverán a activarse la próxima vez que arranques el coche.

No hicimos ninguna prueba todoterreno en la presentación, pero siendo realistas, la mayoría de los clientes no se van a preocupar demasiado por eso: hace mucho que no veo un Range Rover Evoque salpicado de barro después de un viaje todoterreno…

Relación precio y producto

Bastante, lo que suele ser el caso tanto de las marcas de automóviles nuevos como de las marcas de automóviles chinos, y esto es ambas cosas. El Jaecoo 7 Súper Híbrido Enchufable, está disponible en dos acabados, Select (40.900 euros) y Exclusive (42.900 euros y 43.400 euros con pintura bitono). Ambos ofrecen un completo equipamiento de serie, y equipan de serie el paquete de seguridad con 18 sistemas ADAS y 8 airbags, llantas de aleación 19« con neumáticos Kumho, asistente de descenso en pendientes HDC, sistema de monitoreo de presión de neumáticos (TPMS), sistema de asistencia en pendientes, recordatorio de límite de velocidad, limitador de velocidad, sensores de aparcamiento delanteros y traseros, sensor de lluvia, faros full led automáticos con ajuste automático y función welcome home /follow me home, tapicería de piel sintética, ajuste eléctrico del asiento del conductor en 6 direcciones, ajuste eléctrico del asiento del pasajero en 4 direcciones, volante multifunción, retrovisores eléctricos, plegables y calefactables; cristales de la primera fila con aislamiento térmico y acústico (incluido el parabrisas delantero); acceso sin llave, climatizador automático bizona con filtro N95 y sistema AQS de purificación del aire, pantalla digital de instrumentación LCD 10,25» y central de 14,8«, Radio DAB, Bluetooth, conectividad inalámbrica (CarPlay & Android Auto), puertos USB y USB-C delanteros y traseros, asistente y control por voz inteligente, sistema de navegación y cámara de visión panorámica 540º HD.

Ampliar Todo a través de la pantalla, botones muy pocos… F. P.

El acabado Exclusive suma a esta completa dotación luz ambiental con 128 colores, asientos delanteros calefactables, ventilados, con ajuste lumbar eléctrico y memoria, asiento del conductor con función bienvenida, portón trasero con apertura eléctrica, techo solar panorámico, espejo retrovisor interior anti-deslumbramiento, cristales de privacidad traseros, carga inalámbrica para teléfonos móviles (50W), Head up display, equipo de sonido con 8 altavoces Sony, volante calefactado y parabrisas térmico.

No hay opciones de coste adicional aparte de la pintura, por lo que un coche de 40.900 euros no se convierte de repente en un coche de 45.000 euros una vez que añades todas las cosas que realmente quieres. Ojalá todos los fabricantes hicieran lo mismo...

Balance

Es comprensible que los consumidores tengan preguntas e inquietudes sobre los automóviles chinos. Aquí no se trata de evaluar la economía global o temas políticos, solo evaluamos un automóvil. Y, en este sentido, la última generación de automóviles china es tan buena como la de Europa y Japón, y se obtiene más por el mismo dinero, no siempre, pero si en bastantes casos.

El Jaecoo 7 es un temible rival en el segmento de los SUV compactos. Comparado con otros híbridos enchufables similares (Toyota RAV4, Hyundai Tucson…), está muy bien posicionado en todos los sentidos.

Pero, ¿es tan bueno como un Range Rover Evoque, el coche que parece ser su mayor inspiración? El Evoque de seis años sigue siendo un coche referencia en cuanto a disfrute en la conducción y trasmite más exclusividad. Pero el Jaecoo parece estar igual de bien construido y la calidad de los materiales es buena, y es un 30% más barato. Cada uno debe valorar sus intereses.