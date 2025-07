Alpine regresa al Goodwood Festival of Speed para celebrar su 70 aniversario

Canal Motor Sábado, 12 de julio 2025, 11:08 Comenta Compartir

Alpine vuelve al Goodwood Festival of Speed con el estreno mundial de A290 Rallye, la primera aparición dinámica en el Reino Unido del Alpenglow Hy6 con su motor V6 de hidrógeno, además del espectacular A110 R Ultime y el próximo sport fastback A390.

El evento forma parte de las celebraciones por el 70º aniversario de la marca francesa de coches deportivos. Los visitantes de Goodwood podrán disfrutar de las subidas diarias del equipo BWT Alpine Formula One Team, de A290 (Coche del Año en Europa 2025), y de A110.

A290 Rallye – La versión de competición de A290 será el centro de todas las miradas en su debut público. Equipada con una jaula de seguridad completa y modificaciones técnicas derivadas del motorsport, hará su primera aparición dinámica en la famosa subida de Goodwood.

Presentada la semana pasada en el parque de asistencia del Rallye Rouergue Rodez Aveyron Occitanie, luce una decoración deportiva diseñada por el equipo de diseño de Alpine. Sus llantas blancas y su estética dinámica reflejan sus aspiraciones competitivas, como explica Raphael Linari, jefe de diseño de competición: «es Alpine A290 con ropa deportiva, con un estilo pensado para transmitir ligereza, simplicidad y eficacia.»

Alpenglow Hy6, prototipo de hidrógeno presentado en el Salón del Automóvil de París 2024, también estará en el evento. Este modelo ofrece una visión del futuro emocionante de Alpine en la competición. Equipado con un motor V6 biturbo de 3,5 litros, alcanza 740 CV, frente a los 340 CV del modelo original de cuatro cilindros. Este laboratorio rodante combina innovación medioambiental y deportividad, abriendo una nueva vía hacia la descarbonización de los coches deportivos, e incorpora elementos de diseño que anticipan futuras Alpine.

A110 R Ultime completará la presencia en pista de la marca en este evento emblemático. Diseñado para representar a A110 en todo su esplendor, cuenta con 345 CV, 420 Nm de par y acelera de 0 a 100 km/h en 3,8 segundos, logrando una mejora estimada de 20 segundos en Nürburgring Nordschleife respecto a A110 R.

Presentado en mayo en Dieppe, cuna histórica de la marca fundada en 1955, A390 será otra de las grandes atracciones. Primer sport fastback de cinco plazas de Alpine, está diseñado para ofrecer la agilidad y el placer de conducción de A110. Recientemente completó sus últimas pruebas dinámicas en las instalaciones de alta tecnología del Centro de Tecnología Michelin Ladoux, en Auvernia. Allí se une a la gama actual, con A290 eléctrico y A110, ambos con el rendimiento y la agilidad que caracterizan el legado deportivo de Alpine.

Alpine participará en las demostraciones First Glance, New Classics y Supercar durante todo el Goodwood Festival of Speed, donde A110 R Ultime se enfrentará al cronómetro.