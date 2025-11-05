El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Matriculaciones de motocicletas en octubre 2025

Las ventas de motos en octubre crecieron un 19% en España

Canal Motor

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 17:30

El sector de la moto y los vehículos ligeros cerró octubre de 2025 con un total de 26.575 registros, lo que implica un crecimiento del +19% respecto a octubre de 2024. En el acumulado, el sector crece un +10,1% con un total de 225.459 unidades registradas.

El mercado de las motocicletas cerró el pasado mes de octubre con un total de 24.008 matriculaciones, lo que supone un incremento del +21% respecto al mismo periodo de 2024.

Por tipo de uso, el escúter creció un +29,6% (13.170 uds.), la motocicleta de carretera lo hizo en un +16% (10.194 uds.) y la de campo registró una caída del -32% (625 uds.).

Por canales de distribución, el particular creció un +24% (21.748 uds.), el de empresa lo hizo en un +4% (2.046 uds.) y el de alquiler cayó un -40,2% (214 uds.). En el acumulado, las motocicletas crecen un +12% con 204.953 registros.

Los ciclomotores, con 1.335 unidades registradas, crecieron un +13% en el mes de octubre. El canal particular creció un +3,8% (1.115 uds.), el de empresa lo hizo en un +40% (102 uds.) y el alquiler lo hizo en un +210,5% (118 uds.). De enero a octubre, los ciclomotores acumulan una caída del -5% con 10.409 matriculaciones.

En cuanto al resto de mercados de vehículos de la categoría L, los cuatriciclos pesados y ligeros cerraron en positivo en octubre con un incremento del +21,4% (641 uds.) y del +1,1% (365 uds.) respectivamente. Los triciclos cerraron el mes en negativo con una caída del -37% (226 uds.).

En lo que respecta al conjunto del sector por Comunidades Autónomas, el mayor crecimiento lo experimentaron Asturias (+55,1%), País Vasco (+33%) y Cantabria (+31%). El ránking por unidades matriculadas lo lideraron: Andalucía (6.164 uds.), Cataluña (6.159 uds.) y la Comunidad de Madrid (3.082 uds.).

Para José María Riaño, secretario general de ANESDOR: «El sector de la moto y el vehículo ligero muestra un mes más datos positivos, superando en lo que llevamos de año las 225.000 unidades. Estos datos reflejan que son cada vez más los usuarios que eligen este modo de transporte beneficiándose de todas las ventajas que aporta la moto en una movilidad más eficiente y sostenible. Ahora bien, la moto sigue discriminada en regulaciones clave como los Planes de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) de muchos municipios. Continúa siendo regulada como si de un turismo se tratara, sin atender a sus particularidades. Esta discriminación afecta a cada vez más usuarios, por lo que urge que las regulaciones y pongan en marcha políticas que se ajusten a la singularidad de la moto».

