El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Nuevo Voge SR16 voge press

Nuevo Voge SR16, un práctico scooter rueda alta con uno de los equipamiento más completos

V. D.

Sábado, 8 de noviembre 2025, 11:00

Comenta

El Voge SR16 es un scooter de rueda alta y suelo plano que integra toda clase de soluciones adaptadas al día a día en la ciudad. Ofrece bajo el asiento espacio para un casco integral y, gracias al baúl de serie, la oportunidad de guardar un segundo casco integral. El SR16 viene además con un gran parabrisas y paramanos desmontables.

Cuenta además con un equipamiento tecnológico de primer nivel que incluye arranque con llave «keyless», iluminación Full LED, toma USB, control de tracción TCS, navegación «Turn by Turn» en pantalla LCD a color de 7» y cámara frontal HD integrada para grabación de trayectos. En favor de la seguridad, ofrece además ABS de doble canal y aviso de frenada ESS.

Equipado con un motor de refrigeración líquida Euro 5+, cuenta con 124,9 centímetros cúbicos, inyección electrónica y dos válvulas. Entrega una potencia de 11,6 CV a 8.500 rpm y un par máximo de 11 Nm desde 6.500 rpm, y destaca también por sus bajas emisiones (CO2: 63 g/km) y eficiencia, con un consumo homologado de 2,5 l/100 km. Su estructura ligera (140 kg en orden de marcha) y suelo plano facilitan el acceso y la maniobrabilidad.

En la parte ciclo, cuenta con un habitual chasis tubular en acero con motor basculante, unido a una horquilla telescópica delante y 2 amortiguadores hidráulicos regulables en precarga con muelle progresivo detrás. Ambos trenes cuentan con frenada de disco, en el caso delantero mordida por pinza de doble pistón. Las medidas de los neumáticos son de 100/80-16 delante y 120/80-14 detrás.

El Voge SR16 está disponible por 2.688€, con cinco años de garantía, con dos opciones de color, plata y gris antracita.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Muere tras sufrir un infarto mientras caminaba por el paseo del Hospital Militar de Valladolid
  2. 2

    Otro arco de luces de Navidad, el tercero en 48 horas, cae sobre la calzada y alcanza a un peatón en López Gómez
  3. 3 La boda del padre de Lamine Yamal con una joven de 23 años genera una lluvia de comentarios
  4. 4 Dos detenidos por atracar a punta de pistola y con amenazas de muerte un comercio de Valladolid
  5. 5

    Eurostars luce ya su marca en la calle Constitución
  6. 6

    Un súper en María de Molina dará servicio a la franja del casco histórico de Valladolid con menos oferta
  7. 7 Una mujer muerta y dos heridas en Salamanca tras estrellar un Mercedes en un brutal accidente de tráfico
  8. 8

    Fallece un hombre al caer desde un séptimo piso en Huerta del Rey
  9. 9

    Cada vez llegan más personas con dolor crónico sin controlar a las Urgencias de los hospitales
  10. 10

    La abuela de Valladolid que ha conquistado el corazón del cantante Antoñito Molina

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Nuevo Voge SR16, un práctico scooter rueda alta con uno de los equipamiento más completos

Nuevo Voge SR16, un práctico scooter rueda alta con uno de los equipamiento más completos