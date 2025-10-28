La nueva Ducati Multistrada V4 Rally es aún más viajera

IVÁN BOLAÑO DOFORNO Martes, 28 de octubre 2025, 16:33 Comenta Compartir

El fabricante de Borgo Panigale presenta la nueva Multistrada V4 Rally, que destaca estéticamente por sus nuevas decoraciones, en Verde Jade con llantas doradas y Rojo Ducati con el depósito pulido. Esta versión de la famosa maxitrail amplía todavía más sus horizontes gracias a un confort incrementado, su gran autonomía gracias a un depósito de combustible de 30 litros y capacidad todoterreno gracias a la suspensión con mayor recorrido, las protecciones reforzadas del motor y las llantas de radios.

La Alerta de Colisión Frontal anticipa posibles impactos frontales, el nuevo Dispositivo de Descenso Automático baja la moto para facilitar el contacto con el suelo, y las estrategias avanzadas del Sistema Electrónico de Frenada Combinada ABS y la Suspensión Adaptativa semiactiva Ducati Skyhook EVO son ahora aún más eficaces para gestionar cualquier situación y estilo de conducción.

El motor V4 Granturismo de 1.158 cc, con cigüeñal contrarrotante, desarrolla una potencia de 170 CV a 10.750 rpm y un par de 121 Nm a 8.750 rpm. Cuenta con la ayuda del nuevo Ducati Quick Shift (DQS) 2.0 para una sensación más directa con un recorrido más corto.

En cuanto al chasis, la Multistrada V4 Rally mantiene su bastidor monocasco de aluminio ligero y compacto, con un basculante de aluminio fundido de doble brazo montado sobre un eje reposicionado y más elevado. Se ha mejorado el sistema de frenos con un disco de freno trasero más grande, de 280 mm. La Multistrada V4 Rally se ofrece exclusivamente con llantas de radios ligeras y sin cámara. Están equipadas de serie con un sensor TPMS que muestra la presión de los neumáticos en la instrumentación.

En el modelo V4 Rally 2026, la suspensión semiactiva con recorrido largo (200 mm) se gestiona mediante una estrategia Adaptive Skyhook DSS evolucionada, con la introducción de nuevas funciones. El piloto puede ahora cambiar la respuesta de la suspensión incluso en marcha, independientemente del Riding Mode seleccionado, para un mayor confort durante una conducción relajada o más apoyo y respuesta al afrontar las curvas de una carretera de montaña.

Con la introducción del algoritmo DVO (Ducati Vehicle Observer), la Multistrada V4 Rally también incorpora controles electrónicos que pueden funcionar con mayor precisión y perfecciona las estrategias ABS Cornering y Ducati Wheelie Control (DWC).

Además, el sistema de frenado combinado electrónico, que se puede desactivar, modula la acción de los frenos delanteros y traseros para garantizar siempre un rendimiento ideal.

El sistema de radar introducido con el primer modelo V4 2021 se complementa con la función Forward Collision Warning (FCW), que avisa al conductor de posibles colisiones con un vehículo que circula por delante.

También ofrece al piloto una mejor visibilidad durante la conducción nocturna, con luces de curva Ducati y un conjunto de faros más eficaz que reduce la sombra delante de la rueda delantera.

La nueva Multistrada V4 Rally es más fácil de manejar al maniobrar desde parado y a bajas velocidades, gracias a la introducción del dispositivo de descenso automático: La moto se «baja» rápida y automáticamente cuando la velocidad desciende por debajo de los 10 km/h. Cuando el piloto acelera, superando los 50 km/h en carretera o los 20 km/h fuera de carretera, la moto vuelve automáticamente a su altura normal de conducción. El sistema funciona automáticamente o puede ser desactivado por el piloto.

La interfaz de usuario del panel de instrumentación TFT en color de 6,5 pulgadas se ha actualizado, ofreciendo un control de la suspensión más eficiente y versátil. El sistema conserva la función de navegación por mapas gracias a la aplicación Ducati Connect.

En comparación con la Multistrada V4, la cúpula, que es 40 mm más ancha y 20 mm más alta, ofrece una mayor protección.

La nueva Ducati Multistrada V4 Rally está disponible en tres niveles de equipamiento diferentes: Radar, con control de crucero adaptativo, detección de ángulo muerto y aviso de colisión frontal; Adventure Travel & Radar, que añade maletas laterales de aluminio y asientos calefactables para el piloto y el pasajero; y el nivel de equipamiento Full Adventure, que completa este paquete con un silenciador Akrapovic homologado y un guardabarros delantero de fibra de carbono.