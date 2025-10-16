El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Honda CB650R 2026 honda press

Las Honda CB650R y CBR650R reciben para 2026 una actualización cromática

IVÁN BOLAÑO DOFORNO

Jueves, 16 de octubre 2025, 17:00

Comenta

Honda ha anunciado una renovación en la paleta de colores para sus modelos CB650R y CBR650R en su versión 2026. Ambas versiones se actualizaron el año pasado con la introducción de la tecnología Honda E-Clutch. Para el modelo 2026, tanto la deportiva como la Neo Sports Café mantienen sin cambios su mecánica y tecnología, pero incorporan nuevas combinaciones de color que actualizan su imagen.

Desde su lanzamiento, la CB650R ha superado las 46.000 unidades vendidas y se ha mantenido de forma constante entre los tres modelos más vendidos de Honda desde 2019. Por su parte, la CBR650R se ha consolidado como la supersport más vendida del continente desde 2021. Actualmente, ostenta una cuota de mercado del 12% en el segmento Supersports 2025, con más de 4.500 unidades vendidas en lo que va de año.

Honda CBR650R 2026 Honda press

Los nuevos colores disponibles para la CB650R 2026 son: Mat Gunpowder Black Metallic con detalles en Graphite Black Metallic; Mat Jeans Blue Metallic con detalles en Graphite Black Metallic; Candy Energy Orange con detalles en Graphite Black Metallic; y Grand Prix Red con detalles en Graphite Black Metallic.

En el caso de la CBR650R 2026, estrena el Mat Gunpowder Black Metallic con detalles en amarillo que se une al ya existente Grand Prix Red Tricolor.

Honda CB650R 2026 Honda press

HONDA CBR650R y CB650R 2026

Ambos modelos equipan una pantalla TFT de 5 pulgadas con conectividad Honda RoadSync. El rendimiento del motor ofrece una potencia de 70 kW y un par motor de 63 Nm, además de una versión compatible con el carné A2. La CBR650R, junto con la naked CB650R, fueron las primeras Honda en ofrecer la tecnología Honda E-Clutch, que permite al piloto cambiar de marcha sin accionar el embrague, simplemente utilizando el pedal de cambio. La parte ciclo incluye una horquilla delantera Showa SFF-BP, pinzas de freno delanteras radiales de cuatro pistones y neumáticos en medidas 120/70-ZR17 delante y 180/55-ZR17 detrás.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Hallan el cadáver de una mujer en el sofá de su casa del centro de Valladolid
  2. 2 Muere un motorista en un choque frontal con un camión en la N-122 en Sardón
  3. 3 El triste y solitario final de Antonio Famoso, el hombre que llevaba muerto 12 años en su casa
  4. 4

    El cantante de Coldplay suena para la banda sonora en la boda de la hija de Banderas en Valladolid
  5. 5 Expulsan de China a un ciclista del Burgos BH y le prohíben la entrada de por vida por un mensaje ofensivo
  6. 6

    Un repartidor salva la vida en Rioseco a un conductor con un ataque epiléptico
  7. 7 Requisadas decenas de bufandas y banderines durante el España-Bulgaria en Valladolid
  8. 8

    El joven francés que fue asesinado de un navajazo tras una pelea en una discoteca
  9. 9 Investigado por un delito contra los animales el conductor del quad que mató a una vaquilla en Bolaños
  10. 10

    «Al acabar la carrera tenía claro que me iba a quedar en el campo»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Las Honda CB650R y CBR650R reciben para 2026 una actualización cromática

Las Honda CB650R y CBR650R reciben para 2026 una actualización cromática