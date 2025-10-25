Más deportivo, ecológico y práctico que nunca El nuevo SUV Audi Q3 e-hybrid híbrido enchufable es el único modelo de su segmento que puede optar a la ayuda a la compra de hasta 7.000 euros del Plan MOVES III, gracias a su autonomía de 119 kilómetros en modo eléctrico

Manu Cortés Sábado, 25 de octubre 2025, 09:00

El nuevo Audi Q3 e-hybrid se suma ahora a las versiones turbodiésel TDI y gasolina TFSI en la gama del SUV compacto premium. Su sistema de propulsión híbrido enchufable ofrece una potencia combinada de 200 kW (272 caballos), y la batería de alto voltaje con una capacidad bruta de 25,7 kWh (casi el doble que la de su predecesor) permite una autonomía eléctrica de hasta 119 km. La posibilidad de utilizar carga en corriente continua a 50 kW de potencia permite pasar del 10% al 80% de capacidad de la batería en 26 minutos. Disponible con las mismas versiones de acabado que el resto de la gama, el precio del Audi Q3 e-hybrid parte desde 56.090 euros. El nuevo Q3 e-hybrid cuenta con el distintivo CERO de la DGT.

El nuevo motor de gasolina de 1.5 litros y cuatro cilindros TFSI evo2, ofrece una potencia máxima de 130 kW (177 CV) y un par máximo de 250 newton-metro,y sustituye al anterior 1.4 litros TFSI mejorando la potencia, el consumo de combustible y las emisiones. Este bloque se combina con un potente motor eléctrico que entrega 85 kW y 330 newton-metro de par-motor, integrado en la transmisión automática S tronic de doble embrague con seis velocidades. La potencia total del sistema alcanza los 200 kW (272 CV), lo que supone un aumento de 20 kW respecto a su predecesor, con un par máximo de 400 n-m. El Q3 e-hybrid acelera de 0 a 100 km/h en 6,8 segundos, y alcanza una velocidad máxima de 215 km/h.

Audi ha instalado en el Q3 e-hybrid una batería de alto voltaje con una capacidad bruta de 25,7 kWh (19,7 kWh neta), casi el doble que la de su predecesor, conservando unas dimensiones prácticamente idénticas gracias a la química optimizada y al nuevo diseño de las celdas, que permiten almacenar una mayor cantidad de energía. Situada bajo las plazas traseras, esta nueva batería permite al Q3 e-hybrid ofrecer un volumen de maletero de 375 litros, ampliable hasta 1.293 litros cuando se abaten los asientos.

El nuevo sistema de propulsión y la batería de mayor capacidad permiten al Audi Q3 e-hybrid recorrer hasta 119 km en modo eléctrico con una sola carga, lo que supone alrededor de 60 kms más que su predecesor y convierte al SUV compacto de Audi en el modelo con mayor autonomía eléctrica de su segmento. Otra nueva característica que amplía la versatilidad de uso del nuevo Audi Q3 e-hybrid es la posibilidad de recargar la batería utilizando carga rápida con corriente continua a una potencia de hasta 50 kW, lo que amplía el radio de acción más allá de la ciudad y permite incluso afrontar viajes cómodamente con propulsión eléctrica. Una batería descargada al 10% se puede recargar hasta el 80% en apenas 26 minutos. La potencia máxima de carga en corriente alterna alcanza ahora los 11 kW, lo que permite recargar una batería vacía hasta el 100% de su capacidad en 2,5 horas en un wallbox doméstica o en estaciones de carga públicas con enchufe trifásico.

Salvo con temperaturas exteriores muy bajas, el arranque del Audi Q3 e-hybrid es siempre en modo eléctrico. Una vez iniciada la marcha el programa principal de funcionamiento es el «Auto Hybrid», en el que el motor de combustión y el eléctrico se combinan de forma inteligente: conducción eléctrica a bajas velocidades, prioridad para el motor gasolina TFSI a velocidades más altas o ambos propulsores trabajando de forma conjunta para impulsar el vehículo dependiendo de la situación de conducción. El conductor puede dar prioridad a la propulsión eléctrica a través del botón específico EV o seleccionando el modo eléctrico. El sistema también puede mantener constante el nivel de carga de la batería para ahorrar suficiente energía eléctrica de cara a una utilización posterior, por ejemplo, en una zona urbana de bajas emisiones.

Cuando se levanta el pie del pedal del acelerador el Q3 e-hybrid puede avanzar con los motores apagados o con el motor eléctrico recuperando energía en modo de marcha por inercia, en función de la situación. El motor eléctrico también asume por sí solo la desaceleración recuperando energía en la gran mayoría de los procesos de frenado en la conducción diaria, y los frenos hidráulicos de las ruedas sólo entran en acción cuando se pisa con más fuerza el pedal del freno. Las levas del volante permiten controlar el grado de recuperación cuando se circula en el modo eléctrico EV.

El precio del Audi Q3 SUV e-hybrid arranca en los 56.090 euros. Desde la versión de acceso, cuenta con una completa dotación de serie que incluye elementos como las llantas de aleación ligera de 17 pulgadas de diámetro, climatizador, portón de maletero eléctrico, virtual cockpit plus, navegación, phone box con función de carga inalámbrica para smartphones, el equipo de audio Audi sound system con 10 altavoces y subwoofer y una potencia de 260 vatios y una amplia gama de sistemas de asistencia a la conducción. La versión Advanced tiene un sobreprecio de 1.650 euros e incluye como equipamiento adicional las llantas de 18 pulgadas con diseño de 5 brazos acabadas en negro brillante, asientos delanteros calefactables y climatizador automático de confort de tres zonas.

Como versión de planteamiento más deportivo, el acabado S line suma al equipamiento de las versiones Advanced las llantas de 19 pulgadas Audi Sport y las líneas S line exterior e interior. El sobreprecio de la versión S line respecto al Advanced es de 2.850 euros. Las versiones tope de la gama Black line añaden al equipamiento S line, entre otros elementos, las llantas de 20 pulgadas, la tapicería en microfibra con acolchado de rombos, el paquete de iluminación ambiente, cristales traseros oscurecidos, paquete exterior negro y el paquete Confort Vision, que incluye faros LED plus con grupos ópticos traseros LED y los aros Audi iluminados en la zaga. El sobreprecio del acabado Black line es de 5.130 euros respecto al acabado S line.

Ficha técnica AUDI Q3 e-hybrid Advanced Potencia 272 caballos

Velocidad 215 kms/hora

0 a 100 6,8 segundos

Tracción Delantera

Consumo combinado 1,7 litros

Autonomía eléctrica 119 kms

Etiqueta DGT CERO

Largo 4,53 m.

Ancho 1,86 m.

Alto 1,59 m.

Maletero 375 litros

Precio 57.740 euros